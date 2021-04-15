В Ереване предложили собрать для бацьки "толстую посылку" недружественных высказываний Алиева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил гневную отповедь от бывшего армянского лидера Сержа Саргсяна по поводу своего заявления о том, что Ереван якобы не желает мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает "Sputnik Армения" в четверг, 15 апреля.

Саргсян представил бацьке собственное видение политики президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"При всем уважении к белорусскому народу, я бы не хотел, чтобы у него когда-либо был такой "миролюбивый" сосед, так как вскоре станет ясно, что Минск – древний азербайджанский город, а белорусского народа как такового не существовало", – заявил экс-президент Республики.

По его словам, если задаться целью, то будет совсем не сложно найти в интернете воинственные и антиармянские высказывания Алиева.

"Отправьте толстую посылку Александру Лукашенко, чтобы он сочетал идеи его хорошего друга Ильхама с универсальными идеями о мире", – резюмировал Саргсян.

Напомним, накануне Лукашенко в ходе визита в Баку сказал, что Алиев предлагал восстановить Карабах и "поднять Армению", но "бывшее армянское руководство" отказалось от мирного решения карабахской проблемы.

Отметим, еще в декабре прошлого года в Сети была обнародована аудиозапись разговора бацьки и Саргсяна в 2016 году. На ней Лукашенко дал совет армянскому лидеру продать Баку часть НКР за $5 миллиардов. Сам Саргсян признал, что подобный разговор действительно был.





