Польша объявила трех дипломатов РФ персонами нон грата

Польша объявила трех дипломатов РФ персонами нон грата
Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Варшава приняла жесткие меры после вызова посла

Министерство иностранных дел Польши приняло решение о признании трех сотрудников российского посольства в республике персонами нон грата. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, об этом уведомили 15 апреля посла РФ после того, как диппредставитель был вызван в МИД республики.

В ведомстве отметили, что основанием для соответствующего решения стало "нарушение допломатического статуса", а также "осуществление действий во вред Польше" со стороны указанных лиц.

"Польша выражает полную солидарность с решениями, принятыми США 15 апреля 2021 года, с их политикой в отношении России. Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации", – говорится на официальном сайте польского МИД.

До этого сообщалось, что на беседу в британский МИД был вызван посол РФ в Лондоне. В пресс-службе ведомства сообщили, что причиной стала "враждебность" российской стороны. Власти добавили, что выражают обеспокоенность из-за "кибератак", "вмешательства" в процедуру волеизъявления и наращивание военного присутствия России на территории Крыма и у границ Украины. В этот же день Дмитрий Андреев, глава дипломатической миссии РФ в Польше, получил вызов в МИД республики.

Напомним, 15 апреля США объявили о принятии очередных санкционных мер против России. В черном списке Министерства финансов оказались 16 физических и 16 юридических лиц. С 14 июня 2021 года для финансовых организаций Америки действует запрет на приобретение государственных облигаций России.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость194587
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Предлагаю вообще закрыть посольство в Пшекии - это позволит сэкономить кучу денег!
Гость205552
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Поляков нужно жестко наказать, прихвостней исторических!
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