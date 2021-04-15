Украина обвинила ФСБ в попытке помешать своим ВМС в Азовском море

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Незалежная заявила, что РФ нарушила международное право

Генеральный штаб Украины обвинил ФСБ России в попытке помешать "правовым действиям" Киева на территории Азовского моря. Согласно заявлению источника, российская сторона устроила "провокацию" в отношении лодочно-тактической группы Незалежной.

В Генштабе Украины заявили, что РФ "продолжает нарушать" международно-правовые нормы из-за попытки воспрепятствования действиям тактической группы ВМФ Незалежной.

Тем не менее, говорится на официальной странице ведомства в "Фейсбук", украинский флот продолжил выполнение поставленных задач, направленных на обеспечение госбезопасности.

О подробностях инцидента не сообщается.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость205606
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Гость205595
озоф был, есть и будит росейская оквотория. пара кастрюлегаловым пра ниё зобыть са сваими унетазами.
Что написал-то, грамотей из подворотни?
Гость205595
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озоф был, есть и будит росейская оквотория. пара кастрюлегаловым пра ниё зобыть са сваими унетазами.
%рен90%0лен
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готовьтесь гадить,прям под ноги,из вукраины бандерлоги !!!!будут провокации запрём и одессу !!!
Гость205583
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Обломились окраинцы, обкакались жидко.
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