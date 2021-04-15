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Генеральный штаб Украины обвинил ФСБ России в попытке помешать "правовым действиям" Киева на территории Азовского моря. Согласно заявлению источника, российская сторона устроила "провокацию" в отношении лодочно-тактической группы Незалежной.
В Генштабе Украины заявили, что РФ "продолжает нарушать" международно-правовые нормы из-за попытки воспрепятствования действиям тактической группы ВМФ Незалежной.
Тем не менее, говорится на официальной странице ведомства в "Фейсбук", украинский флот продолжил выполнение поставленных задач, направленных на обеспечение госбезопасности.
О подробностях инцидента не сообщается.
Рублю нанесен еще один сильнейший удар, считает эксперт