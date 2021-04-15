Незалежная заявила, что РФ нарушила международное право

Генеральный штаб Украины обвинил ФСБ России в попытке помешать "правовым действиям" Киева на территории Азовского моря. Согласно заявлению источника, российская сторона устроила "провокацию" в отношении лодочно-тактической группы Незалежной.

В Генштабе Украины заявили, что РФ "продолжает нарушать" международно-правовые нормы из-за попытки воспрепятствования действиям тактической группы ВМФ Незалежной.

Тем не менее, говорится на официальной странице ведомства в "Фейсбук", украинский флот продолжил выполнение поставленных задач, направленных на обеспечение госбезопасности.

О подробностях инцидента не сообщается.