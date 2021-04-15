Вашингтон испугался провоцировать Москву на фоне эскалации ситуации в Донбассе

Соединенные Штаты отказались направлять свои эсминцы в Черное море на этой неделе, опасаясь эскалации напряженности между Россией и Украиной. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Как сообщили неназванные американские чиновники, Пентагон решил не отправлять корабли в Черноморский регион, чтобы "избежать ненужной эскалации ситуации". Собеседник издания отметил, что проход эсминцев отменен по множеству причин, в том числе из-за нежелания "провоцировать Москву".

Ранее в апреле ВМС США уведомили Турцию, которая управляет движением через проливы Босфор и Дарданеллы, о том, что Пентагон предварительно планируют обычный транзит двух боевых кораблей.

Данный проход не был чем-то необычным или "предназначен для подачи какого-либо конкретного нового сигнала" какой-либо стороне, поскольку американцы в Черном море осуществляют восемь или девять таких перемещений в год, сказал газете представитель Минобороны США.

Однако после того, как в Донбассе "вспыхнули новые бои" между силовиками ВСУ и военными народных республик, которых "поддерживает Россия", официальный Вашингтон решил избежать эскалации, подчеркнул чиновник.

Первым об изменении планов американцев в Черном море сообщил накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, но конкретную причину такого шага Пентагона до сих пор никто не называл.

Зайти в регион должны были эсминцы "Дональд Кук" и "Рузвельт", которые пребывали в Средиземноморье. Они находились в нескольких днях пути по направлению к Черному морю, когда было принято решение отказаться от прохода через Босфор, поэтому им не пришлось резко менять курс.

Такой маневр Вашингтона огорчил киевский режим, который ожидал воинственной поддержки со стороны американцев, сказал некий украинский бывший высокопоставленный чиновник.

