Зеленский призвал украинцев отдыхать в охваченной COVID-19 Турции вместо россиян

Лидер Незалежной считает необходимым поддержать страну, которая не признает Крым территорией РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан страны помочь нарастить турпоток в Турцию, у которой сейчас сложная эпидемиологическая обстановка, чтобы поддержать Республику, оставшуюся без российских отдыхающих. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Вы слышали, что Россия будет ограничивать туризм в Турцию. Это их дело, а я думаю, наоборот, нам нужно наращивать и поддерживать туризм с Турцией", – заявил пан Зеленский.

Лидер нации напомнил, что турецкий лидер Реджеп Тайин Эрдоган оказывает поддержку Незалежной тем, что не признает Крым российским, поэтому и нужно помочь туркам.

Напомним, власти РФ ограничили авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за новой вспышки COVID-19 в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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тупее чем петрушка(порошенко),кого блин не спроси,в квартал(95) по ходу взяли,сказав давай со%и !!! догадывался и раньше зе тупой
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