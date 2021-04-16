Пушков объяснил двоякие высказывания Байдена о России

Пушков объяснил двоякие высказывания Байдена о России
Джо Байден. Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Еще в 2009 нынешний президент США раскрыл смысл "перезагрузки" с Москвой

Американский лидер накануне выступил с большой речью, посвященной оценке текущих отношений и выстраиванию дальнейших с Россией. И несмотря на скорее примирительный тон выступления, Джо Байден предупредил Москву о вероятности новых санкций. Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, что могут значить двоякие высказывания президента США. 

Напомним, глава Штатов во время выступления заявил, что Америка хочет предсказуемых и стабильных отношений с Россией. На протяжении долгих лет страны находили способы управлять напряженностью и не допускать выхода ситуации из-под контроля.

Однако также Байден указал, что еще в январе предупредил Путина о намерении действовать решительно в отношении России. Во время телефонного разговора на этой неделе он проинформировал президента о высылке дипломатов и новых санкциях против госдолга страны, предупредив, что готов идти дальше. Тем не менее, пока предпочел этого не делать. 

Как поясняет сенатор Алексей Пушков, не стоит воспринимать заявления американского президента о стабилизации отношений с надеждой на улучшение ситуации. По его мнению, Штаты пытаются в очередной раз "заговорить Россию мутными обещаниями". 

Несмотря на то, что Байден выразил уверенность, что Вашингтон и Москва смогут совместно заниматься решением глобальных проблем, он напомнил о нескольких кардинальных разногласиях между странами – они, по мнению Пушкова, полностью перекрывают позитивную повестку. Это касается обещания поддержать Украину по Донбассу, непризнание Крыма и отношение к "Северному потоку – 2". 

В Москве, комментируя очередные рестрикции США на фоне телефонной договоренности между Байденом и Путиным о встрече, заявили, что это может поставить под сомнение вероятность очных переговоров между лидерами. 

Роман ИГНАТОВ

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Гость205700
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ПИНДОСИЯ СТРАНА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ УБИЙЦ И ВОРОВ ЖУЛИКОВ И ОТМОРОЗКОВ - ВОТ ВСЯ СУТЬ ПОЛИТИКИ ИХ
Гчто такое подонок-подлец: думает одно, говорит другое, делает третье, а получается четвёртое .... и это ЖоПайденость
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что такое подонок-подлец: думает одно, говорит другое, делает третье, а получается четвёртое .... и это ЖоПайден
Гость205863
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Америка - глобальный агрессор. Эта страна живёт за счёт ресурсов других стран.
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