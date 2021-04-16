Зеленского обидели дружеские отношения Макрона с Путиным

Зеленского обидели дружеские отношения Макрона с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Главу Украины расстраивает тесная дружба президента Франции с российским лидером

Прибывший во Францию Владимир Зеленский успел побеседовать с журналистами. В интервью для одной из газет он пожаловался на отношения Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.

Главу Украины расстраивает тесная дружба президентов Франции и России. Он полагает, что лидер Пятой республики больше, чем его, уважает коллегу из РФ. А ведь наступило время, "когда Украина особо нуждается в европейской поддержке", отметил Зеленский. Однако коснулся он и другой темы.

Президент Незалежной заявил, что надеется увидеть, как европейская политика в отношении Украины станет ясной на 100%. По его словам, ЕС и, в частности, Франции пора перестать говорить, нужно принимать решения и действовать, если Соборную на самом деле считают частью "европейской семьи".

Эммануэль Макрон, как и Ангела Меркель, очень помог Киеву, особенно с санкциями против Москвы. При этом следует решить и вопросы безопасности, отметил Владимир Александрович в беседе с корреспондентом Le Figaro.

И поскольку "безопасность Европы зависит от безопасности Украины", напомнил привычную мантру пан Зеленский, надо пригласть Незалежную в НАТО, передает телеканал "360"

Хватит ждать, Украина давно заслужила того. Она "принесла много человеческих жертв", и пора ее впустить дальше "прихожей" ЕС и альянса, пояснил лидер с берегов Днепра, пишет "Свободная пресса".

Накануне Владимир Зеленский отправился в Париж. Этот визит к Эммануэлю Макрону политологНаталия Елисеева назвала бесполезным. По ее мнению, ураинский лидер будет просить главу Пятой Республики посодействовать принятию Незалежной в НАТО, однако его поездка и встреча ничего не даст киевском режиму.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

гость
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Зеля обиженка по ходу
Гость206015
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"А ведь наступило время, "когда Украина особо нуждается в европейской поддержке", отметил Зеленский." Иными словами, кормите нас, песуйте нас, работайте за нас,а мы будем помогать злобствовать по отношению к России.
Гость199362
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Хоть Эйфелеву башню посмотрит.
Знающий
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Даже в спецслужбы СБУ завербовала своих людей, те вещают за Навального и всё, что мы про них говорим шепчут в кулуарах Службы перекладывают на нас. Мы говорим,, что они строят концлагеря под Измаилом, они про нас, мы говорим, что они фашисты, они про нас. Молодым внушают много из пропаганды Бандеровцев. Но, но забывают, что Бкндера гауптштурмфюрер и НАЦИСТ гитлеровской Германии и служил гитлеровцам. Наши отцы и деды их победили, очередь за Киевскими Бандерами мы их победим.

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Гость205995
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Бубочка обиделся, топнул ножкой, произнес свою мантру и заплакал.
Гость205909
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"безопасность Европы зависит от безопасности Украины" - Зе жжет не по детски ))))
Гость205966
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''нужно принимать решения и действоват Соборную частью "европейской семьи", если он на самом деле считают."
Безграмотные олухи, как понимать вашу маразм писанину??????????/
%рен90%0лен
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скоро подьедет меркадер(за зе),какие тут обиды,увы от"ра!!!ки"не сбежать,накажем всех вас %ниды !! удостоверился ещё раз-зе тупой
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