Главу Украины расстраивает тесная дружба президента Франции с российским лидером

Прибывший во Францию Владимир Зеленский успел побеседовать с журналистами. В интервью для одной из газет он пожаловался на отношения Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.

Главу Украины расстраивает тесная дружба президентов Франции и России. Он полагает, что лидер Пятой республики больше, чем его, уважает коллегу из РФ. А ведь наступило время, "когда Украина особо нуждается в европейской поддержке", отметил Зеленский. Однако коснулся он и другой темы.

Президент Незалежной заявил, что надеется увидеть, как европейская политика в отношении Украины станет ясной на 100%. По его словам, ЕС и, в частности, Франции пора перестать говорить, нужно принимать решения и действовать, если Соборную на самом деле считают частью "европейской семьи".

Эммануэль Макрон, как и Ангела Меркель, очень помог Киеву, особенно с санкциями против Москвы. При этом следует решить и вопросы безопасности, отметил Владимир Александрович в беседе с корреспондентом Le Figaro.

И поскольку "безопасность Европы зависит от безопасности Украины", напомнил привычную мантру пан Зеленский, надо пригласть Незалежную в НАТО, передает телеканал "360".

Хватит ждать, Украина давно заслужила того. Она "принесла много человеческих жертв", и пора ее впустить дальше "прихожей" ЕС и альянса, пояснил лидер с берегов Днепра, пишет "Свободная пресса".

Накануне Владимир Зеленский отправился в Париж. Этот визит к Эммануэлю Макрону политологНаталия Елисеева назвала бесполезным. По ее мнению, ураинский лидер будет просить главу Пятой Республики посодействовать принятию Незалежной в НАТО, однако его поездка и встреча ничего не даст киевском режиму.