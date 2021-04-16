"Массовые жертвы": генерал указал на последствия в случае войны Украины и России

Украинский генерал признал ущербность армии в сравнении с российской
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Развязывание конфликта приведет к глобальной катастрофе

Сейчас в Незалежной одна главная тема – возможное военное противостояние с нашей страной. Несмотря на то, что Россия не раз давала понять: она не собирается ни на кого нападать, в Киеве во всю глотку орут о "коварных" планах нашего государства. Конечно, такая риторика не добавляет стабильности в мировое пространство. При этом лишь некоторые украинские деятели готовы трезво оценить возможности своей страны. Так, бывший главный разведчик Незалежной, генерал армии Николай Маломуж признал, что в случае реального конфликта с Россией украинцам придется весьма несладко.

Опытный военный специалист указал на то, что даже сравнивать потенциалы нашей страны и Украины в вопросе ведения боевых действий смешно. Несмотря на это, лидер незалежных Владимир Зеленский уверяет общество, что подконтрольная ему страна якобы готова к мифическому вторжению русских. Однако Маломуж уверен: в таком случае Украину ждет трагедия.

"Масштабное противостояние с Россией приведет к массовым жертвам", – передает слова эксперта издание "Главред".

Гибнуть будут и украинцы, и россияне, однако, учитывая военную мощь Москвы, Киеву придется очень дорого заплатить за конфликт.

По мнению Маломужа, задача мирового сообщества – не допустить кровавой бойни и найти способ разрешить конфликт мирным путем. Генерал убежден, что ни один игрок на международной арене не желает развязывания полномасштабной войны.

К слову, воинственная риторика в Незалежной только усиливается. Недавно там пожелали вернуть статус ядерной державы.

Ольга ФЕДОРОВА

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гость
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Не все долбо@бы в тупорылой навозной куче. Есть умные люди.
Дворник Тихон
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Ширше надо мыслить малому мужу: ущербна не только армия, но и сама нация хохлячья!
Знающий
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Каратели больше суток били по посёлку ЛНР, ВСУ скрытно доставляют на фронт военспецов США
Гость206015
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"Гибнуть будут и украинцы, и россияне, однако, учитывая военную мощь Москвы, Киеву придется очень дорого заплатить за конфликт."
Не пора ли вам, украинцы, протрезветь от националистического угара и прекратить нападки. Не пора ли вам заняться собственной страной, поставленной Европой и Америкой на колени?
Гость196278
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Бывшие военачальники они настоящие специалисты. Они способны увидеть несколько шагов переди. А настоящие военачальники незнает даже что творится под ногами. Они думает Россия атакует на Украину с танками. Забыли как Россия уничтожила сирийских террористов стреляв из Каспийского моря точечным удром. Если ВСУ начинает атаку то вся инфраструктура и командные пункты также будут уничтожены.
Гость199362
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Успокойтесь бандерлоги, ваш Бройлер-737 готов к встрече со светом маяка.
Гость205909
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Почему все эти "бывшие" считают, что если начнется полномасштабная война, то это будет битва "стенка на стенку"??? Россия такое уже проходила в Чечне. Сейчас это будут точечные удары по инфраструктуре, штабам, аэродромам и скоплении техники. А укротерминаторы сами разбегутся по норам
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