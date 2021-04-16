Курс рубля
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
- Доллар или евро: в какой валюте хранить деньги
Владимир Зеленский считает строительство "Северного потока-2" вопросом энергетической войны, а не бизнеса.
Во время интервью французскому изданию Le Figaro, собеседник Зеленского попросил лидера Незалежной оценить перспективы завершения строительства газопровода. Свой ответ Зеленский начал с указания на наличие двух факторов, влияющих на газопровод.
Первый из них – Соединенные Штаты. Президент выразил надежду, что санкционная политика американцев обязательно поможет Киеву справиться с потенциальными трудностями.
Второй фактор, влияющий на СП – единство европейских стран. С этим оказалось сложнее, поскольку, как заметил Зеленский, в Европе до сих пор не пришли к единому мнению, обвинив Москву в том, что она этим пользуется.
"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток – 2" достроят – не только Украина проиграет",
– признал глава Украины.
Позже украинский президент еще раз напомнил, что трубопровод – это вопрос энергетической войны, а не совместного бизнеса России и Европы, уточняет Общественная служба новостей.
Напомним, что ранее Германия не поддержала Украину, которая требовала от Запада наконец поставить Россию на место. Киев предложил ЕС и Вашингтону усилить сакционное давление на Москву и прекратить строительство газопровода.
Но Берлин выступил против прекращения строительства газопровода, поскольку уверен, что это никак не скажется на снижении напряженности на российско-украинской границе.
Варшава приняла жесткие меры после вызова посла
Еще в 2009 нынешний президент США раскрыл смысл "перезагрузки" с Москвой