Лидер Незалежной указал на факторы, влияющие на газопровод

Владимир Зеленский считает строительство "Северного потока-2" вопросом энергетической войны, а не бизнеса.

Во время интервью французскому изданию Le Figaro, собеседник Зеленского попросил лидера Незалежной оценить перспективы завершения строительства газопровода. Свой ответ Зеленский начал с указания на наличие двух факторов, влияющих на газопровод.

Первый из них – Соединенные Штаты. Президент выразил надежду, что санкционная политика американцев обязательно поможет Киеву справиться с потенциальными трудностями.

Второй фактор, влияющий на СП – единство европейских стран. С этим оказалось сложнее, поскольку, как заметил Зеленский, в Европе до сих пор не пришли к единому мнению, обвинив Москву в том, что она этим пользуется.

"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток – 2" достроят – не только Украина проиграет",

– признал глава Украины.

Позже украинский президент еще раз напомнил, что трубопровод – это вопрос энергетической войны, а не совместного бизнеса России и Европы, уточняет Общественная служба новостей.

Напомним, что ранее Германия не поддержала Украину, которая требовала от Запада наконец поставить Россию на место. Киев предложил ЕС и Вашингтону усилить сакционное давление на Москву и прекратить строительство газопровода.

Но Берлин выступил против прекращения строительства газопровода, поскольку уверен, что это никак не скажется на снижении напряженности на российско-украинской границе.