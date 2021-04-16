Зеленский назвал строительство "Северного потока-2" вопросом войны

Зеленский назвал строительство "Северного потока-2" вопросом войны
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Лидер Незалежной указал на факторы, влияющие на газопровод

Владимир Зеленский считает строительство "Северного потока-2" вопросом энергетической войны, а не бизнеса. 

Во время интервью французскому изданию Le Figaro, собеседник Зеленского попросил лидера Незалежной оценить перспективы завершения строительства газопровода. Свой ответ Зеленский начал с указания на наличие двух факторов, влияющих на газопровод. 

Первый из них – Соединенные Штаты. Президент выразил надежду, что санкционная политика американцев обязательно поможет Киеву справиться с потенциальными трудностями.

Второй фактор, влияющий на СП – единство европейских стран. С этим оказалось сложнее, поскольку, как заметил Зеленский, в Европе до сих пор не пришли к единому мнению, обвинив Москву в том, что она этим пользуется. 

"Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если "Северный поток – 2" достроят – не только Украина проиграет",

– признал глава Украины. 

Позже украинский президент еще раз напомнил, что трубопровод – это вопрос энергетической войны, а не совместного бизнеса России и Европы, уточняет Общественная служба новостей

Напомним, что ранее Германия не поддержала Украину, которая требовала от Запада наконец поставить Россию на место. Киев предложил ЕС и Вашингтону усилить сакционное давление на Москву и прекратить строительство газопровода. 

Но Берлин выступил против прекращения строительства газопровода, поскольку уверен, что это никак не скажется на снижении напряженности на российско-украинской границе. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость193455
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Главное чаще пукать.
гость
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Выпердышь унитазный, смойся на фуй. Считает он, дебил. Мы считаем до трех. Запомните это, бандеры тупорогие. Навсегда, крепко запомните.
Дворник Тихон
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А о проблемах на обратной стороне Луны и их влиянии на бандерлогов этот вожак стаи не обмолвился? Тоже ведь тема, касающаяся их напрямую!
Гость205507
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СП 2 европейский проект . продажа сжиженного американский . трансгендоры украинскии вы же в европу идети
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