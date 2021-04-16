Общение было запланировано после скандального визита белорусского главы в Азербайджан

Сегодня, 16 апреля, российский премьер Михаил Мишустин прибыл с официальным визитом в Минск. Решение о поездке главы правительства для беседы с Александром Лукашенко и Романом Головченко было принято после телефонного разговора между российским и белорусским президентами накануне.

Сообщалось, что премеры России и Белоруссии затронут в переговорах темы актуального сотрудничества между странами: в торгово-экономической, энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной сферах, уделяя особое внимание вопросам интеграции в рамках Союзного Государства.

О чем Мишустин собирался пообщаться с Лукашенко не сообщалось. Известно, что телефонный разговор между Путиным и президентом Белоруссии прошел сразу после официального визита последнего в Азербайджан. Высказывания Александра Григорьевича были категорично восприняты в Армении.

По началу переговоров Александр Лукашенко анонсировал дату личной встречи с Владимиром Путиным. Как отметил глава РБ, с российским лидером он планирует обсудить "те или иные проблемы" уже 22 апреля.

"Наша с вами сегодняшняя встреча и ваши переговоры рабочие в правительстве Беларуси обусловлены предложением Владимира Путина в Сочи, когда мы встречались и обсуждали ряд проблем", – сказал лидер Михаилу Мишустину.

Лукашенко прояснил, что российский президент предложил ему бесплатную помощь своего премьер-министра в вопросах, которые, вероятней всего, касаются работы налоговой системы страны.

"Он говорит: слушай, он у нас профессор, а может, и академик. Послушай его, как он понимает ту систему, которую он выстрадал", – передает его слова БелТА.

Президент предложил Мишустину подумать об интеграции налоговых систем стран, но "без поглощения".

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