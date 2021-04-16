Переговоры двух президентов пройдут в Москве

Александр Лукашенко анонсировал дату следующей встречи с Владимиром Путиным.

Встреча двух президентов должна состояться 22 апреля в российской столице, сообщает пресс-служба Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что в ходе переговоров главы РФ и РБ намерены обсудить насущные проблемы, уточняет телеграм-канал РБК.

Напомним, что накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Президенты обсудили конфликт в Нагорном Карабахе и затронули тему дальнейшего укрепления российско-белорусских отношений.

Также главы РФ и РБ обсудили график предстоящих встреч, исходя из которого и была назначена ориентировочная дата предстоящих переговоров.