Лукашенко назвал дату встречи с Путиным

Переговоры двух президентов пройдут в Москве

Александр Лукашенко анонсировал дату следующей встречи с Владимиром Путиным. 

Встреча двух президентов должна состояться 22 апреля в российской столице, сообщает пресс-служба Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что в ходе переговоров главы РФ и РБ намерены обсудить насущные проблемы, уточняет телеграм-канал РБК.  

Напомним, что накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Президенты обсудили конфликт в Нагорном Карабахе и затронули тему дальнейшего укрепления российско-белорусских отношений. 

Также главы РФ и РБ обсудили график предстоящих встреч, исходя из которого и была назначена ориентировочная дата предстоящих переговоров. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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