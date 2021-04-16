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Александр Лукашенко анонсировал дату следующей встречи с Владимиром Путиным.
Встреча двух президентов должна состояться 22 апреля в российской столице, сообщает пресс-служба Лукашенко. Белорусский лидер подчеркнул, что в ходе переговоров главы РФ и РБ намерены обсудить насущные проблемы, уточняет телеграм-канал РБК.
Напомним, что накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Президенты обсудили конфликт в Нагорном Карабахе и затронули тему дальнейшего укрепления российско-белорусских отношений.
Также главы РФ и РБ обсудили график предстоящих встреч, исходя из которого и была назначена ориентировочная дата предстоящих переговоров.
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