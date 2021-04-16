Позицию Москвы озвучил Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по выступлению американского лидера Джо Байдена, касающегося позиции США в отношении России. Однако все прошло не так гладко – посвященной российско-американским отношениям речи Байден оговорился и причислил Владимира Владимировича к неизвестному роду неких "Клутиных". В Кремле предпочли не расслышать оговорку президента Америки.



Пресс-секретарь российского лидера, комментируя скандальный инцидент, указал на особенности американского произношения. Мол, когда слова произнесены недостаточно четко, сложно разобрать, что конкретно говорил спикер, пишет РИА "Новости". Впрочем, сам Байден свою ошибку заметил, по крайней мере, он тут же исправился.

Куда больший отклик в администрации президента получил очередной пакет санкционных ограничений со стороны Вашингтона. В частности, решение американцев выслать 10 российских дипломатов. Как заявил Песков, обычно в таких вопросах действует принцип взаимности. Между тем, окончательное решение будет зависеть от воли лидера россиян Владимира Путина.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что американские рестрикции не в силах оказать серьезное влияние на стабильность макроэкономической ситуации в нашей стране. Госслужащий напомнил, что экономический блок уже давно доказал свою устойчивость и эффективность, пишет РБК.

Представитель Кремля также добавил, что лидеры России и Америки сходятся во мнении о необходимости нормализации двусторонних отношений. Однако американцы периодически забывают, что в таком вопросе нужно учитывать интересы друг друга.

Что же касается предложенной американской стороной встречи на высочайшем уровне, Владимиру Путину требуется некоторое время для анализа данной инициативы Байдена. При этом каких-либо особых условий со стороны России выдвинуто не будет, отметил Песков.