В Евросоюзе назначили собрание по поводу судоходства около Крыма

В Евросоюзе назначили собрание по поводу судоходства около Крыма
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Планы России по навигации у полуострова стали причиной заседания глав МИД

Министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся в понедельник, 19 апреля, чтобы обсудить объявленные Москвой изменения в движении судов в акватории около Крыма. Об этом сообщил представитель ЕС Петер Стано.

По его словам, в Брюсселе обратили внимание на навигационный план РФ и изучают его. Через несколько дней главы МИД и верховный евродипломат Жозеп Боррель встретятся и поделятся своей оценкой ситуации.

"Все аспекты этого события будут приняты во внимание",

приводит "Европейская правда" слова Стано.

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает с 24 апреля до 31 октября 2021 г. навигацию в трех районах Черного моря. Речь об участках у побережья от Севастополя до Гурзуфа, около Опукского природного заповедника и небольшой территории у западного берега Крыма. При этом Керченский залив это решение не затрагивает, передает РИА "Новости".

Между тем, новости из Москвы вызвали недовольство Киева. В МИД Незалежной обратились к западным партнерам с просьбой усилить давление на Россию и заставить ее отменить решения, касающиеся судоходства во внутренних российских водах. По оценке Украины, РФ таким образом усиливает напряжение в Азовско-Черноморском регионе. 

При этом сами украинские власти не оставляют попыток спровоцировать российских правоохранителей на конфликт. Накануне их военные катера устроили ночные маневры в Азовском море.

Николай ВИКТОРОВ

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не напугать нас евро%ейством,завядшим но укропом,придётся всех вас за мочить,и неприменно скопом!!! собрались как в 1941
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