На здравомыслие Украины в России даже не надеются

У России и Турции есть разногласия, в том числе по поводу Крыма. Но Москва рассчитывает убедить партнеров, что полуостров является российским на законных основаниях. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 16 апреля.

Ранее в Анкаре состоялись переговоры президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского, по итогам которых турецкий лидер высказался против "аннексии" Крыма и поддержал киевский проект "Крымская платформа".

В России, по словам Пескова, считают, что урегулировать этот вопрос принадлежности Крыма с украинской стороной на данном этапе вряд ли возможно. А вот в отношении руководства Турции есть надежда, что его удастся убедить в том, что их позиция по Крыму "совсем неверная", передает RT.

Ранее Турция продала Украине военные беспилотники. Кроме того, по данным СМИ, Киев предложил Анкаре выкупить акции "Мотор Сич", которые украинцы отобрали у китайских инвесторов.