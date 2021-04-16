Хозяин Белого дома пытается спасти для Киева советскую трубу и казну страны

Накануне президент США Джо Байден ввел очередной санкционный пакет против РФ из-за якобы вмешательства в американские выборы и кабератаку. В некоторые рестрикции заложена мина замедленного действия. Так, среди положений указа фигурируют поставки газа европейским потребителям. Эксперты издания EADaily полагают, что Вашингтон может посчитать нарушением сокращение или вовсе прекращение прокачки топлива через украинскую ГТС.

В частности, ограничения предполагают блокировку собственности в юрисдикции Штатов любого гражданина и компании России, в том числе иностранных дочерних предприятий, если они прямо или косвенно участвовали или пытались прервать или совсем остановить поставки голубого топлива и энергоносителей в Европу, Азию или на Кавказ. Согласно документу, "виновников" злодейства назначит глава Госдепа в согласовании с Минфином.

Отметим, что новые санкции Байден ввел на фоне до сих пор идущих споров Вашингтона с рядом стран Старого света вокруг проекта "Северный поток-2". Штаты выступают категорически против, им поддакивают ряд государств Восточной Европы, в частности, Польша, прибалтийская дружная тройка и, само собой разумеется, Украина. Однако на защите газопровода пока твердо стоит Германия.

При этом Байден пытается остановить проект, не рассорившись с одним из ключевых своих европейских союзников и одновременно сохранив транзит российского газа через советскую трубу "Уренгой-Помары-Ужгород", поскольку киевский режим тогда потеряет миллиарды доходов.

"Когда дело касается санкций, каждое слово значит", – отреагировала пресс-служба "Оператора ГТС Украины" в "Твиттер" после публикации указа хозяина Белого дома.

when it comes to #sanctions, every word matters 👇https://t.co/TgPz6rDN4s pic.twitter.com/VKFPRYlYZu — Gas TSO of Ukraine (@GasTSOua) April 16, 2021

Замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач напомнил, что Киев официально сам отказался закупать у Москвы газ. Однако транзитные поставки, указал специалист, действительно Вашингтон может подвести под формулировки нового указа Байдена.

С Гривачом согласен и сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. По его мнению, у американцев вряд ли получится ввести санкции против "Газпрома" на время действия контракта с украинцами, который заканчивается в 2024 году. Даже при сокращении объемов прокачки топлива с запуском "СП-2", наш монополист все равно будет оплачивать транзит согласно договору, не нарушая ни один его пункт.

"А вот проблемы с продлением транзитного контракта могут уже трактоваться именно как попытка повлиять на поставки газа в Европу", – предупредил эксперт.

По его мнению, наличие рестрикций уже сейчас США могут использовать как элемент давления.

Добавим, вчера поздно вечером после подписания санкционного указа в своей тронной речи об отношениях с Россией Байден затронул тему "Северного потока-2". Он заявил, что давно выступает против этого проекта, назвал его "сложным вопросом", поскольку он затрагивает "наших союзников в Европе". Президент подчеркнул, что эта тема еще остается "в игре".

