Накануне президент США Джо Байден ввел очередной санкционный пакет против РФ из-за якобы вмешательства в американские выборы и кабератаку. В некоторые рестрикции заложена мина замедленного действия. Так, среди положений указа фигурируют поставки газа европейским потребителям. Эксперты издания EADaily полагают, что Вашингтон может посчитать нарушением сокращение или вовсе прекращение прокачки топлива через украинскую ГТС.

В частности, ограничения предполагают блокировку собственности в юрисдикции Штатов любого гражданина и компании России, в том числе иностранных дочерних предприятий, если они прямо или косвенно участвовали или пытались прервать или совсем остановить поставки голубого топлива и энергоносителей в Европу, Азию или на Кавказ. Согласно документу, "виновников" злодейства назначит глава Госдепа в согласовании с Минфином.

Отметим, что новые санкции Байден ввел на фоне до сих пор идущих споров Вашингтона с рядом стран Старого света вокруг проекта "Северный поток-2". Штаты выступают категорически против, им поддакивают ряд государств Восточной Европы, в частности, Польша, прибалтийская дружная тройка и, само собой разумеется, Украина. Однако на защите газопровода пока твердо стоит Германия.

При этом Байден пытается остановить проект, не рассорившись с одним из ключевых своих европейских союзников и одновременно сохранив транзит российского газа через советскую трубу "Уренгой-Помары-Ужгород", поскольку киевский режим тогда потеряет миллиарды доходов.

"Когда дело касается санкций, каждое слово значит", – отреагировала пресс-служба "Оператора ГТС Украины" в "Твиттер" после публикации указа хозяина Белого дома.

when it comes to #sanctions, every word matters 👇https://t.co/TgPz6rDN4s pic.twitter.com/VKFPRYlYZu