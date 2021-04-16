Пушков ответил на слова Зеленского о "войне" из-за "Северного потока - 2"

Пушков ответил на слова Зеленского о "войне" из-за "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner /dpa/ www.globallookpress.com
Незалежная традиционно закатывает истерику для преференций от Штатов, считает сенатор

Вопрос укладки "Северного потока – 2" не предполагает никакой энергетической войны. Прежде всего, полагает российский сенатор Алексей Пушков, речь идет о бизнесе.

Таким образом политик отреагировал на недавнее заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что строительство новой газовой магистрали является "вопросом войны".

Член Совфеда также отметил, что позиция украинской администрации по газопроводу поддерживают некоторые европейские государства с Соединенными Штатами, образовавшие таким образом "единый фронт". Туда можно отнести, кроме самой Незалежной с США, Польшу, Прибалтику и проамериканские политические объединения, которые лоббируют интересы Вашингтона против "Северного потока – 2" в странах, власти которых не являются противниками магистрали.

Тем не менее, подчеркнул сенатор, оппозиция "Северного потока – 2" эффективно действует в дискредитации проекта. Если Трамп выносил санкции против участников для продвижения американского СПГ в Европу, то мотивы Байдена имеют абсолютно политический характер. Однако внешняя линия Штатов по "Северному потоку – 2" остается неизменной.

Сам Зеленский, уверен Пушков, лишь отыгрывает "партию противодействия" проекту вслед за своим предшественником Петром Порошенко. О какой войне говорит президент Украины, остается только гадать. Если бы Киев подходил к своим проблемам рационально и прагматично, то смог бы договориться с Россией по газу.

"Но, поскольку Украина идет на постоянный конфликт с Россией по этой теме, то желание России – обезопасить бывшую часть своего газового транзита от невменяемой страны", – считает сенатор.

Член Совфеда также добавил, что РФ лишь защищает свои интересы в экономической сфере, а не задумывает козни против Украины. Последняя же оказалась в текущем положении лишь по собственной инициативе, устраивая истерику для того, чтобы заручиться поддержкой антироссийских сил в Штатах и ЕС, пишут "Известия".

Ранее Пушков развеял надежды Зеленского на помощь НАТО в Донбассе.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

FBL обнародовало доказательства вины Украины в крушении МН17

В Нидерландах собранные аудиозаписи и документы усердно игнорируют

Пушков объяснил двоякие высказывания Байдена о России

Еще в 2009 нынешний президент США раскрыл смысл "перезагрузки" с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей