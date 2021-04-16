Россия объявила США об ответных мерах на санкции

Пока что неизвестно, что именно предпримет наша страна

16 апреля состоялась встреча помощника Владимира Путина Юрия Ушакова с послом США в РФ Джоном Салливаном. В ходе беседы российский чиновник изложил ответные меры на санкции против России, которые американская сторона ввела накануне.

Об этом сообщает РИА "Новости". Пока что не уточняется, какие именно меры будут приняты в отношении Штатов.

Напомним, 15 апреля США объявили о введении новых антироссийских санкций. Ограничения затронули 32 физических лица и объединения. Также стало известно о том, что Америка приняла решение о высылке из страны 10 представителей российской дипмиссии.

Ранее Пекин жестко раскритиковал США за санкции против нашей страны. Рестрикции Вашингтона Китай назвал "психологическим террором". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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