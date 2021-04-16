Агрессия Запада сконцентрировалась на трех успешных брендах России

Агрессия Запада сконцентрировалась на трех успешных брендах России
Фото: Ohde/ face to face/ www.globallookpress.com
Агрессия Запада направлена на три успешных российских бренда: "ЧВК Вагнера", вакцину "Спутник-V" и бизнесмена Евгения Пригожина, уверен политолог Владимир Карасев.

Соединенные Штаты Америки и их союзники будут бороться с противниками в "серой зоне". Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.

По его словам, XXI век требует от Вашингтона участия в всех формах противостояния ниже порога вооруженного конфликта. Такая конфронтация не менее важна, чем открытая подготовка к войне, добавил Уолтерс.

Он уверен, что именно США являются стратегической основой политики сдерживания в Европе. Она направлена на обеспечение безопасности союзников США по Североатлантическому альянсу.

В случае, если политика сдерживания провалится, США готовы ответить на агрессию всей мощью НАТО, заявил Уолтерс.

Концепция противостояния в "серой зоне" подразумевает под собой гибридную войну государств, борющихся за господство в мире. Такой формат позволяет им оказывать влияние на мировой порядок, не прибегая к применению военной силы.

Одним из главных инструментов ведения подобной борьбы являются информационные кампании, направленные на дискредитацию деятельности тех или иных лиц и организаций.

Западные СМИ в последнее время нацелены против любых российских успехов на международной арене. Глобальная кампания была развернута против российской вакцины "Спутник-V", однако перед лицом пандемии западным странам пришлось признать эффективность российского лекарства. Аналогичная информационная война ведется против "ЧВК Вагнера", которая преуспела в борьбе с радикалами в странах Африки и Ближнего Востока. Пытаясь прикрыть неудачи западной коалиции в этих регионах, СМИ множат вбросы о российских бойцах.

Политолог Владимир Карасев заявил, что причиной такой кампании по дискредитации России на Западе является эффективность "вагнеровцев" и российской вакцины.

"Правильно кто-то говорил о нескольких локомотивах России за рубежом. Эффективность "ЧВК Вагнера" западных политиков приводит в ярость, и они задействуют подконтрольные СМИ для дискредитации российских бойцов. Такая же история со "Спутником" — самой эффективной в мире вакциной на данный момент. Посмотрите, что происходит с западными вакцинами, их массово отзывают, американские партнеры отказываются от медикаментов из США, они просто опасны для населения. Эффективность России в той или иной сфере ставит западных политиков, журналистов, чиновников, военачальников в тупик и им ничего не остается, кроме как заявлять о массовой информационной войне против России и вести бесконечные кампании, которые, конечно, ни к какому успеху не приведут", – отметил Карасев.

По словам специалиста, другим методом такого противостояния являются санкции. Вашингтон регулярно разрабатывает новые санкционные меры в отношении конкурентных сил, прикрываясь надуманными обвинениями. Так, в четверг, 15 апреля, США ввели новые ограничения в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.

"На самом деле, у России есть три сильных бренда. И третьим по порядку, но не по значению, является Евгений Пригожин. Этот бизнесмен не стесняется помогать другим странам из своего кармана – чего только стоит недавняя гумпомощь суданцам, 40% из которых находятся за чертой бедности. Остальные российские предприниматели могут лишь брать деньги из бюджета и выводить их за рубеж, к сожалению. А потом заявлять о своей благотворительности и правых делах, не подкрепляя разговоры реальными действиями", – подчеркнул специалист.

Стоит отметить, что по инициативе российского предпринимателя в Судане в настоящее время проводится масштабная гуманитарная акция, в ходе которой миллионы жителей страны безвозмездно получат продовольственные наборы.

Примечательно, что санкции в отношении Пригожина и связанных с ним компаний были введены американцами на следующий день после торжественной церемонии, посвященной гуманитарной акции бизнесмена в Судане.

"Всего две недели назад два миллиона человек в Судане получили от меня гуманитарную помощь, как американцы тут же ввели санкции. Если есть добро – его под санкции", – заявил Пригожин, комментируя новые ограничительные меры США.       

Таким образом можно сделать вывод, что США и союзники перешли в активное наступление на сильнейшие российские бренды в "серой зоне". Однако на данный момент их успехи в "гибридной войне" крайне сомнительны. А сами заявления о намерениях вести подобную борьбу очевидно говорят об эффективности тех, против кого направлены информационные и санкционные кампании Запада.

Ответить:

новости партнеров

FBL обнародовало доказательства вины Украины в крушении МН17

В Нидерландах собранные аудиозаписи и документы усердно игнорируют

Пушков объяснил двоякие высказывания Байдена о России

Еще в 2009 нынешний президент США раскрыл смысл "перезагрузки" с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей