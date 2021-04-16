Агрессия Запада сконцентрировалась на трех успешных брендах России

Агрессия Запада направлена на три успешных российских бренда: "ЧВК Вагнера", вакцину "Спутник-V" и бизнесмена Евгения Пригожина, уверен политолог Владимир Карасев.

Соединенные Штаты Америки и их союзники будут бороться с противниками в "серой зоне". Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.

По его словам, XXI век требует от Вашингтона участия в всех формах противостояния ниже порога вооруженного конфликта. Такая конфронтация не менее важна, чем открытая подготовка к войне, добавил Уолтерс.

Он уверен, что именно США являются стратегической основой политики сдерживания в Европе. Она направлена на обеспечение безопасности союзников США по Североатлантическому альянсу.

В случае, если политика сдерживания провалится, США готовы ответить на агрессию всей мощью НАТО, заявил Уолтерс.

Концепция противостояния в "серой зоне" подразумевает под собой гибридную войну государств, борющихся за господство в мире. Такой формат позволяет им оказывать влияние на мировой порядок, не прибегая к применению военной силы.

Одним из главных инструментов ведения подобной борьбы являются информационные кампании, направленные на дискредитацию деятельности тех или иных лиц и организаций.

Западные СМИ в последнее время нацелены против любых российских успехов на международной арене. Глобальная кампания была развернута против российской вакцины "Спутник-V", однако перед лицом пандемии западным странам пришлось признать эффективность российского лекарства. Аналогичная информационная война ведется против "ЧВК Вагнера", которая преуспела в борьбе с радикалами в странах Африки и Ближнего Востока. Пытаясь прикрыть неудачи западной коалиции в этих регионах, СМИ множат вбросы о российских бойцах.

Политолог Владимир Карасев заявил, что причиной такой кампании по дискредитации России на Западе является эффективность "вагнеровцев" и российской вакцины.

"Правильно кто-то говорил о нескольких локомотивах России за рубежом. Эффективность "ЧВК Вагнера" западных политиков приводит в ярость, и они задействуют подконтрольные СМИ для дискредитации российских бойцов. Такая же история со "Спутником" — самой эффективной в мире вакциной на данный момент. Посмотрите, что происходит с западными вакцинами, их массово отзывают, американские партнеры отказываются от медикаментов из США, они просто опасны для населения. Эффективность России в той или иной сфере ставит западных политиков, журналистов, чиновников, военачальников в тупик и им ничего не остается, кроме как заявлять о массовой информационной войне против России и вести бесконечные кампании, которые, конечно, ни к какому успеху не приведут", – отметил Карасев.

По словам специалиста, другим методом такого противостояния являются санкции. Вашингтон регулярно разрабатывает новые санкционные меры в отношении конкурентных сил, прикрываясь надуманными обвинениями. Так, в четверг, 15 апреля, США ввели новые ограничения в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина.

"На самом деле, у России есть три сильных бренда. И третьим по порядку, но не по значению, является Евгений Пригожин. Этот бизнесмен не стесняется помогать другим странам из своего кармана – чего только стоит недавняя гумпомощь суданцам, 40% из которых находятся за чертой бедности. Остальные российские предприниматели могут лишь брать деньги из бюджета и выводить их за рубеж, к сожалению. А потом заявлять о своей благотворительности и правых делах, не подкрепляя разговоры реальными действиями", – подчеркнул специалист.

Стоит отметить, что по инициативе российского предпринимателя в Судане в настоящее время проводится масштабная гуманитарная акция, в ходе которой миллионы жителей страны безвозмездно получат продовольственные наборы.

Примечательно, что санкции в отношении Пригожина и связанных с ним компаний были введены американцами на следующий день после торжественной церемонии, посвященной гуманитарной акции бизнесмена в Судане.

"Всего две недели назад два миллиона человек в Судане получили от меня гуманитарную помощь, как американцы тут же ввели санкции. Если есть добро – его под санкции", – заявил Пригожин, комментируя новые ограничительные меры США.

Таким образом можно сделать вывод, что США и союзники перешли в активное наступление на сильнейшие российские бренды в "серой зоне". Однако на данный момент их успехи в "гибридной войне" крайне сомнительны. А сами заявления о намерениях вести подобную борьбу очевидно говорят об эффективности тех, против кого направлены информационные и санкционные кампании Запада.