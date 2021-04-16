Лидеры трех стран обратились к России

Президент Украины Владимир Зеленский провел 16 апреля переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, к беседе также в режиме онлайн подключалась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Позже украинский лидер раскрыл некоторые детали обсуждения насущных проблем.

Так Зеленский заявил, что поднималась тема членства Незалежной в ЕС, а также вопрос Донбасса, а сам он ждет "нормандский" саммит. Президент Украины надеется, что после 19 апреля, когда состоится встреча советников "нормандской четверки", будет восстановлен режим прекращения огня. Зеленский также поприветствовал диалог президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена, передает телеграм-канал РИА "Новости".

Также лидеры трех стран призвали Россию отвести войска от границы Украины, уточняет телеграм-канал "Раньше всех.Ну почти".

Ранее "Утро.ру" писало, как Зеленский растерялся перед началом переговоров.