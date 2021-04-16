Минобороны готовится к созданию "новой армии", уверены журналисты

Министр обороны России Сергей Шойгу намерен создать новые отряды военнослужащих путем клонирования древних войнов, захороненных на территории скифского кургана Туннуг. Такое мнение выразили журналисты британского издания Daily Mail, отреагировав подобным образом на недавнее заявление российского госслужащего.

Накануне глава оборонного ведомства заявил, что Русское географическое общество намерено получить генные образцы из скифского кургана, который находится в республике Тыва. Министр отметил, что РГО хотело бы обнаружить органику. По словам Шойгу, после получения необходимого материала специалисты смогут сделать не просто "овечку Долли", а "что-то из того самого", о чем сообщал телеканал "Звезда".

При этом, заявил президент РГО, курган расположен в зоне вечной мерзлоты, что увеличивает шансы на сохранение органики. Объект активно изучается с 2018 года. Речь идет об одном из древнейших могильников, возраст которого превышает 1000 лет.

Министр обороны отметил, что сам могильник находится в вечной мерзлоте. По предположениям, там должна находиться сохранившаяся органика.

Позднее Daily Mail заявило, что Шойгу желает "клонировать 3000-летних древних воинов и их лошадей в придачу", связав неведомым образом возможное клонирование с событиями на Украине.

"В последние дни Шойгу был в центре внимания из-за наращивания Россией почти 100 000 военнослужащих у украинских границ, что вызвало опасения перед новой войной. Но на этой сессии он заговорил о более древних воинах. Захоронение относится к числу более ранних скифских останков", – пишет издание.

Ранее Daily Mail спровоцировало на Украине истерику, назвав Крым российским. Позднее журналисты исправили материал по требованию Киева.