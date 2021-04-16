Москва посоветовала послу США вернуться в Вашингтон для консультаций

Москва посоветовала послу США вернуться в Вашингтон для консультаций
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Россия вышлет из страны десять американских дипломатов

Помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с послом США Джоном Салливаном на Смоленской площади порекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с Белым домом. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с сербским коллегой Николой Селаковичем.

"В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации", – цитирует РИА "Новости" шефа отечественной дипломатии.

Также он заметил, что Москва предложит 10 американским дипломатам покинуть пределы РФ в ответ на высылку из Штатов такого же числа российских представителей дипмиссии в Америке. Это ранее сделал Вашингтон в качестве "наказания" за якобы вмешательство нашей страны в выборы в США и кибератаки.

Кроме того, позже в пятницу, 16 апреля, МИД обещал опубликовать список из восьми руководителей вашингтонской администрации, которые попадут в санкционный список Москвы.

Помимо этого, власти РФ запускают процедуру, которая прекратит практику найма на работу в диппредставительства США россиян и граждан третьих стран, отметил министр. Еще Москва больше не разрешит осуществлять безлимитные поездки сотрудников Госдепа в краткосрочные командировки для работы в диппредставительствах на территории нашей страны.

"У России есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, придержим их про запас", - подчеркнул Лавров.




Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость 201345
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Так они же безутешны теперича ! Америкосы то ! Поедут теперь из прекрасной страны России в свою Америку гнить ! Там так же гниют дочь стриженовой, сын Медведева ну и дальше ....
Гость206779
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Когда вернёшься передай привет Лаврова дочке. Она гражданка США
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