Жириновский предложил радикальный способ заставить Киев дать воду в Крым

Жириновский предложил радикальный способ заставить Киев дать воду в Крым
Владимир Жириновский. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Политик вернулся к своей идее перенаправить течение Славутича в Дон и Десну

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский придумал радикальный способ заставить киевский режим разблокировать Северо-Крымский канал для подачи днепровской воды на российский полуостров. Своим прожектом либеральный демократ поделился в своем телеграм-канале.

"Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области. В итоге и перекрывать ничего не понадобится, я вас уверяю, самого факта угрозы будет достаточно, чтобы вразумить Киев", – считает Владимир Вольфович.

Некоторые пользователи в комментариях поддержали политика, однако нашлись и те, кто посчитал его идею бессмысленной, а иные напомнили, как такую же проблему решали другие страны. Например, отметил Petr, "Израиль просто разбомбил дамбу, когда ему перекрыли воду".

"Отличная идея! Так Эфиопия поступила с Египтом", – пишет Stabby Grampa.

Один из комментаторов забеспокоился о судьбе белорусов, но не исключил, что таким образом лидер ЛДПР хочет одновременно наказать и президента Александра Лукашенко.

"Это невозможно. Вообще никак. Тем более до границы с Белоруссией Днепр это маленькая речка", – указал географический факт пользователь под ником Сергей.

Жириновский не в первый раз предлагает построить дамбу у истоков великой славянской реки. Еще в 2014 г., когда постмайданные вожди перекрыли СКК, отомстив крымчанам за их выбор вернуться в Россию, выдвигал идею повернуть воды Днепра.

"Мы поставим дамбу в районе села Красное. Построим за пять месяцев новый канал. И вода пойдет в Дон или в реку Десна. Обе эти реки протекают по территории Российской Федерации. В Киеве должны понимать, что на любой удар можно получить другой удар. Они Крым без воды оставляют, мы всю Украину оставим без воды", – цитируют Вольфовича "Вести ФМ" .

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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