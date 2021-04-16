Москва объявила об ответных мерах на американские рестрикции

Как и ожидалось, Россия ввела против сотрудников Белого дома ограничительные меры. Так, в черный список попал американский генпрокурор Меррик Гарланд.

Как говорится в заявлении МИД РФ, всего запрет на въезд на территорию нашей страны коснется восьми граждан США. Речь идет, например, также о министре внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, директоре ФБР Кристофере Рэе и директоре Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подробно рассказал о том, какой США ждет ответ на объявление новых санкций, которые коснулись в том числе отечественный госдолг. РФ намерена выслать 10 дипломатов США в качестве контрмеры, дополняет телеканал "360".