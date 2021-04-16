Белый дом не сможет наладить отношения с РФ, если будет продолжать диктовать нашей стране свои условия

Президент США Джо Байден хочет сотрудничать с Россией в условиях враждебности, т.е. и пытаться о чем-то договариваться, и параллельно вводить санкции. Но этого у Белого дома не получится, Вашингтону придется выбирать – или идти и жевать жвачку, или все-таки ее выплюнуть. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков, комментируя "Взгляду" последние шаги хозяина Овального кабинета в отношении Москвы.

Напомним, накануне Байден в своей тронной речи, посвященной РФ, рассказал, что в последнем телефонном разговоре призвал президента России Владимира Путина пропорционально ответить на новые американские санкции, "не переходя границы".

По словам сенатора, стратегия и поведение Штатов по отношению к нашей стране не меняется годами, их цель – ослабить Россию, удушить ее экономику рестрикциями, изолировать с помощью своих союзников, чтобы диктовать Москве западные условия.

Пушков назвал выступление Байдена противоречивым. Американский лидер, с одной стороны, должен выполнять свои предвыборные обещания, т.е. более жестко вести себя в адрес Путина, чем это делал его предшественник Дональд Трамп. При этом он понимает, что целый комплекс мировых вопросов невозможно решать без России, в частности, это касается иранской ядерной программы, проблем с климатом, кризис в Сирии, Донбассе и тд.

Америка не находится сейчас в том состоянии, чтобы быть уверенной в успехе санкционного давления на Москву, считает политик. Пушков отметил, что наша страна уже семь лет выдерживает разнообразные ограничения. И несмотря на это продолжает оставаться "важнейшим фактором на мировой арене и отказывается подчиняться диктату США", указал член Совфеда.

По его мнению, Байден осознает, что "объявлять тотальную политическую войну" Москве крайне невыгодно Вашингтону. Однако в Белом доме убеждены, что в подходах к РФ можно действовать по старой американской формуле – "и шагать, и одновременно жевать жвачку". А значит, одновременно относиться к России как к врагу: вводить против нее санкции, но в случае решения важных для Америки вопросов, привлекать РФ, но на своих условиях.



"Фактически они предлагают сотрудничество в условиях враждебности. Одна из важнейших задач российской внешней политики – показать США, что им не удастся "шагать и жевать жвачку" одновременно. Если они хотят иметь дело с Россией, им придется выплюнуть жвачку", – резюмировал Пушков.

Ранее в пятницу, 16 апреля, МИД РФ ответил на вчерашние санкции Байдена российским пакетом рестрикций. Министр иностранных дел страны Сергей Лавров особо подчеркнул, что сегодняшние ограничения не станут последними – у Москвы " есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса", которые Россия придержит про запас.

