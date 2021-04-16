СМИ раскрыли козырь России при возможной атаке Японии на Курилы

СМИ раскрыли козырь России при возможной атаке Японии на Курилы
Фото: MOD Russia /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Российские бомбардировщики не оставят японцам ни единого шанса

Япония, несмотря на заявления России о том, все еще лелеет надежду "отобрать" Курилы. Западные эксперты полагают, что в теории Токио может применить силу для того, чтобы попытать удачу. Однако японских военных будет ждать сюрприз – у россиян есть козырь, рассказывает издание Window on Eurasia. 

Как пишут авторы статьи, многие недооценивают мощь японской армии – за последние годы власти Страны восходящего солнца многое сделали для ее модернизации. Эксперты отмечают, если Япония решит неожиданно атаковать российскую территорию, военным РФ может быть трудно защищать земли. Так, Токио может воспользоваться военными кораблями и мелкими судами, в том числе рыболовецкими, чтобы "завоевать" все острова Курильской гряды. При этом не исключено, что Запад поддастся соблазну и решит устроить провокации против РФ со стороны Крыма и Калининграда. 

Однако японцев все равно будет ждать провал – они даже не успеют ничего сделать. У России на Дальнем Востоке есть стратегические бомбардировщики. Несколько самолетов могут уничтожить Японию, а ее военным некуда будет возвращаться после попытки атаковать Курилы. Впрочем, неизвестно, решится ли Москва на такой серьезный шаг. Тем более, что есть куда проще маневр, который позволит России предотвратить атаку Японии – военные могут просто заблокировать японские корабли в море, если будут наблюдать за перемещением судов, что очевидно итак делается.

Ранее японские СМИ заявили, что СССР мог передать Токио часть Курил. 

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Гость204330
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Ах, ах, ах, кругом враги. А мы все такие белые и пушистые. Подумаешь, заграбастали Крым, Лугандон, Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье. А что, нельзя? У нас же скрепы, а вокруг враги и бездуховность...
%рен90%0лен
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одна попытка и тогда,отторгнем хабомаи,ну что поробуем"друзья",иль вы там ра3%%6аи !!!
Гость201709
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Гость193849
Да сколько вы уже будете воевать? Вы этим живёте? Может пора созидать?
Правильно, самураи и хохло-недо-нацики - задолбали.
Гость193849
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Да сколько вы уже будете воевать? Вы этим живёте? Может пора созидать?
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