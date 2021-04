Экс-помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону запретили приезжать в Россию. Его внесли в список граждан, против которых применили персональные рестрикции. На своей странице в "Твиттере" он отреагировал на новость.

Болтон заявил, что Россия заслужила самого жесткого осуждения за "попытки подорвать образ жизни" американцев. Более того, он гордится тем, что попал в санкционный список, поскольку это означает, что его признали голосом национальных интересов.

I have been named on a list of individuals barred from Russia in retaliation for sanctions. Russia deserves the strongest possible condemnation for their attempts to undermine our way of life. I am proud to be recognized as a voice for American interests. https://t.co/sCP0zQ0UpC