Странную реакцию Болтона на запрет посещать Россию высмеял Рогозин

Странную реакцию Болтона на запрет посещать Россию высмеял Рогозин
Джон Болтон. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
К обсуждению скандального высказывания подключился и сенатор Пушков

Экс-помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону запретили приезжать в Россию. Его внесли в список граждан, против которых применили персональные рестрикции. На своей странице в "Твиттере" он отреагировал на новость. 

Болтон заявил, что Россия заслужила самого жесткого осуждения за "попытки подорвать образ жизни" американцев. Более того, он гордится тем, что попал в санкционный список, поскольку это означает, что его признали голосом национальных интересов. 

"Меня включили в перечень лиц, которым запретили въезд в Россию в качестве ответа на американские санкции. Россия заслуживает самого решительного осуждения за их попытки подорвать наш образ жизни. Я горжусь тем, что меня признают голосом американских интересов", – написал он.

На подобное заявление отреагировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он высмеял слова американца, отметив, что в России готовы наградить его соответствующей справкой. 

"Мы ему еще и свидетельство со справкой выпишем, чтоб правнукам с гордостью показывал", – пишет он в своем телеграм-канале. 

Российский сенатор Алексей Пушков полагает, что введение персональных санкций стало больным ударом по самолюбию Болтона, несмотря на его категоричные взгляды в отношении России. 

"В ответ Болтон не нашел ничего лучшего, как выдать полную глупость: обвинить Россию в попытках подорвать американский образ жизни", – написал он в своем телеграм-канале. 

Пушков заключил, что Дональд Трамп принял правильное решение, уволив Джона Болтона с должности советника по нацбезопасности.

Напомним, бывший американский президент позднее высказывался о своем помощнике не лучшим образом. В "Твиттере" он называл Болтона придурком, который совершенно не понимает сарказма. Поводом для перепалки стало заявление советника о том, что Трамп обменивался с Ким Чен Ыном письмами, в которых якобы признавался в любви к главе КНДР. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость206199
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Попавшие люди в черный список любого уровня, а уж на национальной основе тем более, всячески стремятся избавиться от черной метки лица позорного, которого не принимают в определенном обществе. А Болтону по гроб жизни не отмыться, как говорил когда-то Никита: "Черного кобеля, не отмоешь добела". Вот пусть и отмываются...Влад.
Гость196944
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Раша- позорники и импотенты.
Гость198080
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Российские чиновники были тоже рады когда им был запрет на посещении Америки Но теперь Американцы будут плакать крокодильними слезами что их не пускают в Россию Неужели есть люди кто рвется в Россию Чушь и бред и сказать больше нечего
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