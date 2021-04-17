Первому вице-премьеру Чехии не позволили поехать в Россию за "Спутником V"

Первому вице-премьеру Чехии не позволили поехать в Россию за "Спутником V"
Ян Гамачек и Андрей Бабиш. Фото: Roman Vondrous/CTK/www.globallookpress.com
Официальной причиной стало заседание правительства, однако есть и другая версия

Намеченый визит первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека в Москву не состоится. Предполагалось, что он поедет в Россию 19 апреля для переговоров по получению республикой вакцины против коронавируса "Спутник V", однако позже он сам отменил визит. 

Как объяснил Гамачек на своей странице в "Твиттере", на это решение повлиял премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, который настоятельно рекомендовал вице-премьеру, также временно исполняющему обязанности министра иностранных дел, присутствовать в понедельник на заседании правительства.

"Что касается моей запланированной поездки в Москву – вчера мы договорились с премьер-министром, что мне необходимо присутствовать на заседании правительства в понедельник", – написал он.

Однако в чешских СМИ появилась другая версия отмены официального визита. 

По данным Mlada fronta Dnes, Блатны настоятельно рекомендовал Гамачеку отказаться от поездки в Россию. Об этом изданию рассказал сам премьер-министр. 

В начале года в стране разгорелся скандал из-за отказа от российской вакцины "Спутник V". Чешский президент Милош Земан обвинил премьера Андрея Бабиша в бездействии в связи с ужасающей коронавирусной ситуацией в стране. По словам главы республики, Бабиш поставил под удар жизни миллионов граждан из-за решения не закупать средство из России, основываясь исключительно на своих антироссийских взглядах.

Роман ИГНАТОВ

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Гость207596
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Спутник-фуйлопутник + Новичек
Вакцина Спутник-хуйлопутник доказала свое мировое лидерство среди других вакцин мира. Величайшие светила медицины загнивающей Германии никак на могли вывести из комы Алексея Навального отравленного боевым российским ядом Новичек и только один укол Спутника-хуйлопутника мгновенно поднял с постели Алексея Навального. Он внезапно выздоровел, тут же помчался в Россию и сам же добровольно сел в тюрьму. Колитесь патриотическим препаратом и панацеей от всех бед Спутником-хуйлопутником!
Кастрюля голову надавила?
гость
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Тупорылые бандеры бегут на фуй, гремя кастрюлями и засовывая кукурузу себе в очко! Xерои!!!
Спутник-фуйлопутник + Новичек
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Вакцина Спутник-хуйлопутник доказала свое мировое лидерство среди других вакцин мира. Величайшие светила медицины загнивающей Германии никак на могли вывести из комы Алексея Навального отравленного боевым российским ядом Новичек и только один укол Спутника-хуйлопутника мгновенно поднял с постели Алексея Навального. Он внезапно выздоровел, тут же помчался в Россию и сам же добровольно сел в тюрьму. Колитесь патриотическим препаратом и панацеей от всех бед Спутником-хуйлопутником!
гость
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Да сдохните к фуям, дебилы, мы плакать не будем, с войны вас чертей помним, ни чё хорошего.
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