После встречи с Зеленским Макрон поговорит с Путиным

После встречи с Зеленским Макрон поговорит с Путиным
Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
Беседа намечена на "самое ближайшее время"

Вближайшее время Эммануэль Макрон собирается провести переговоры с Владимиром Путиным. Об этом заявили в Елисейском дворце.

Беседу между президентами России и Франции собрались провести после визита Владимира Зеленского в Париж. Украинский глава отправился к Макрону, чтобы при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель обсудить сложившуюся на востоке страны ситуацию.

Обсуждаемыми вопросами на встрече стали членство Украины в ЕС, Донбасс, а также проведение "нормандского" саммита. Об этом рассказал сам Зеленский. 

Как отметили в Елиссейском дворце, во время встречи политики констатировали, что выводы парижского саммита в 2019 остаются актуальными и по сей день, в связи с чем они требуют от России выполнения обязательств с Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости". 

Макрон выразил решимость найти прочное политическое решение возникшего вопроса при полном соблюдении минских договоренностей.

До официального визита президент украины успель дать несколько интервью французским СМИ, в одном из которых рассказал об обидине на Макрона. По его словам, глава Франции уважает своего русского коллегу больше, чем украинского.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Первому вице-премьеру Чехии не позволили поехать в Россию за "Спутником V"

Официальной причиной стало заседание правительства, однако есть и другая версия

Госдеп обвинил Россию в эскалации отношений с США

Америкацы готовят ответ на ответ Москвы за санкции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей