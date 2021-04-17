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Вближайшее время Эммануэль Макрон собирается провести переговоры с Владимиром Путиным. Об этом заявили в Елисейском дворце.
Беседу между президентами России и Франции собрались провести после визита Владимира Зеленского в Париж. Украинский глава отправился к Макрону, чтобы при участии канцлера ФРГ Ангелы Меркель обсудить сложившуюся на востоке страны ситуацию.
Обсуждаемыми вопросами на встрече стали членство Украины в ЕС, Донбасс, а также проведение "нормандского" саммита. Об этом рассказал сам Зеленский.
Как отметили в Елиссейском дворце, во время встречи политики констатировали, что выводы парижского саммита в 2019 остаются актуальными и по сей день, в связи с чем они требуют от России выполнения обязательств с Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости".
Макрон выразил решимость найти прочное политическое решение возникшего вопроса при полном соблюдении минских договоренностей.
До официального визита президент украины успель дать несколько интервью французским СМИ, в одном из которых рассказал об обидине на Макрона. По его словам, глава Франции уважает своего русского коллегу больше, чем украинского.
Официальной причиной стало заседание правительства, однако есть и другая версия