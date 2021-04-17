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Министерство иностранных дел Украины определилось с ответом на задержание консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Они выразили России ноту протеста, заявив, что дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
Как передает сообщение МИД Украины РИА "Новости", они считают задержание консула неправомерным, как и выданное ему предписание покинуть страну до 21 апреля.
"Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", – говорится в заявлении.
Напомним, в минувшую пятницу украинского консула Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге во время получения закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов.
На кадрах задержания, опубликованных ФСБ, видно, что при задержании чиновник не сопротивлялся.
В России заявили, что действия консула не совместимы с дипломатическим характером работы в стране. Временному повереному Украины указали на недопустимость поведения консула, наносящей ущерб интересам безопасности РФ и потребовали, чтобы Сосонюк покинул территорию страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
Источник в Москве сообщил РИА "Новости", что мера высылка Киевом российского дипломата ни в какой степени не является зеркальной мерой. Консул Украины занимался в России противоправной деятельностью.
"Высылка российского дипломата будет ни чем иным, как дипломатической местью", – сообщил он.
Официальной причиной стало заседание правительства, однако есть и другая версия