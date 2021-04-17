МИД Украины "отомстил" России из-за инцидента с консулом

МИД Украины "отомстил" России из-за инцидента с консулом
Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Все обвинения украинская сторона отрицает

Министерство иностранных дел Украины определилось с ответом на задержание консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге. Они выразили России ноту протеста, заявив, что дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. 

Как передает сообщение МИД Украины РИА "Новости", они считают задержание консула неправомерным, как и выданное ему предписание покинуть страну до 21 апреля.

"Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", – говорится в заявлении. 

Напомним, в минувшую пятницу украинского консула Александра Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге во время получения закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. 

На кадрах задержания, опубликованных ФСБ, видно, что при задержании чиновник не сопротивлялся. 

В России заявили, что действия консула не совместимы с дипломатическим характером работы в стране. Временному повереному Украины указали на недопустимость поведения консула, наносящей ущерб интересам безопасности РФ и потребовали, чтобы Сосонюк покинул территорию страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. 

Источник в Москве сообщил РИА "Новости", что мера высылка Киевом российского дипломата ни в какой степени не является зеркальной мерой. Консул Украины занимался в России противоправной деятельностью. 

"Высылка российского дипломата будет ни чем иным, как дипломатической местью", – сообщил он.

Роман ИГНАТОВ

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