Чехия может лишить Россию крупного тендера

Накануне в Чехии заявили о том, что выгоняют 18 российских дипломатов, которые якобы работали на наши спецслужбы. Позже вице-премьер Чехии Карел Гавличек заявил, что данное событие может иметь серьезные последствия.

Глава чешского кабмина Андрей Бабиш говорил о том, что его страна подозревает российские спецслужбы в причастности в взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года. В тот роковой день пришли в действие 10 тыс кг боеприпасов, среди которых были и ракеты средней дальности. Правоохранители Чехии так и не смогли установить точную причину происшествия, в результате которого два человека скончались.

В итоге Прага решила выслать 18 наших дипломатов, сказал накануне глава чешского МИД Ян Гамачек. Россиянам, которых Чехия обвиняет в работе на спецслужбы, дали 48 часов, чтобы покинуть страну. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже напомнила чехам, что их выпад в наш адрес без ответа не останется, передает РИА "Новости".

Однако стало известно, что Чехия может наказать Россию из-за этого инцидента. Так, события могут негативно сказаться на "Росатоме". Корпорации могут запретить участие в местном тендере – компания сейчас является главным претендентом на возведение нового энергоблока АЭС "Дукованы". Гавличек в интервью порталу Novinky отметил, что информация о российских дипломатах вызывает беспокойство. Если, сказал вице-премьер Чехии, данные окажутся правдой, то последствия неминуемы.

При этом в Чехии розыскивают на официальном уровне Руслана Боширова и Александра Петрова, которых в Великобритании считают причастными к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В полиции отметили, что это связано со взрывом в Врбетице.

Любопытно, что в последние годы не так уж и редко страны Запада бездоказательно обвиняют Россию в шпионаже.