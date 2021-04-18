В Праге пригрозили Москве последствиями после обвинений в адрес спецслужб РФ

В Праге пригрозили Москве последствиями после обвинений в адрес спецслужб РФ
Фото: artifant/blickwinkel/www.globallookpress.com
Чехия может лишить Россию крупного тендера

Накануне в Чехии заявили о том, что выгоняют 18 российских дипломатов, которые якобы работали на наши спецслужбы. Позже вице-премьер Чехии Карел Гавличек заявил, что данное событие может иметь серьезные последствия. 

Глава чешского кабмина Андрей Бабиш говорил о том, что его страна подозревает российские спецслужбы в причастности в взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года. В тот роковой день пришли в действие 10 тыс кг боеприпасов, среди которых были и ракеты средней дальности. Правоохранители Чехии так и не смогли установить точную причину происшествия, в результате которого два человека скончались. 

В итоге Прага решила выслать 18 наших дипломатов, сказал накануне глава чешского МИД Ян Гамачек. Россиянам, которых Чехия обвиняет в работе на спецслужбы, дали 48 часов, чтобы покинуть страну. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже напомнила чехам, что их выпад в наш адрес без ответа не останется, передает РИА "Новости". 

Однако стало известно, что Чехия может наказать Россию из-за этого инцидента. Так, события могут негативно сказаться на "Росатоме". Корпорации могут запретить участие в местном тендере – компания сейчас является главным претендентом на возведение нового энергоблока АЭС "Дукованы". Гавличек в интервью порталу Novinky отметил, что информация о российских дипломатах вызывает беспокойство. Если, сказал вице-премьер Чехии, данные окажутся правдой, то последствия неминуемы. 

При этом в Чехии розыскивают на официальном уровне Руслана Боширова и Александра Петрова, которых в Великобритании считают причастными к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В полиции отметили, что это связано со взрывом в Врбетице. 

Любопытно, что в последние годы не так уж и редко страны Запада бездоказательно обвиняют Россию в шпионаже.   

Полина ИВАНОВА

Ответить:

%рен90%0лен
Пожаловаться Ответить
величие чужое,опять впряглись холопы,свою чем прикрывать,придётся вскоре %опы !! сталин дал промашку,страны которые против нас в 1941-1945 году выставили хоть роту солдат нужно было уничтожать,холуи добра не помнят
Павел
Пожаловаться Ответить
как быть с чехами и прочими высылантами типа ещё польска не подохла?
Очень просто: всю эту шайку надо объединить под флагом тех, кто в составе гитлеровских войск устроил геноцид народов СССР и в первую очередь русского! Вот вам и предлог для высылки дипломатов - думать не надо - надо помнить врагов которые переписывают историю ВОВ. Воевал? Памятники уничтожал? - пшёл вон
Гость193357
Пожаловаться Ответить
Гость194587
Помнится один бесноватый сенатор Пендостана с воплем "Русские идут!" выбросился из окна. Очевидно, что Петров и Боширов также к этому руку приложили! Тогда ещё наверное были зелеными лейтенантами это было одно из их первых заданий!
А как у них классно получилось с Кеннеди!
Насчет Кеннеди - в точку!
гость
Пожаловаться Ответить
В очко себе забейте свой вонючий тендер, пусть черножопые братья по разуму из пендосии вам строят в 100500 раз дороже. Быстрее рухнет все.
Гость194587
Пожаловаться Ответить
Помнится один бесноватый сенатор Пендостана с воплем "Русские идут!" выбросился из окна. Очевидно, что Петров и Боширов также к этому руку приложили! Тогда ещё наверное были зелеными лейтенантами это было одно из их первых заданий!
А как у них классно получилось с Кеннеди!
1
новости партнеров

Первому вице-премьеру Чехии не позволили поехать в Россию за "Спутником V"

Официальной причиной стало заседание правительства, однако есть и другая версия

Россия приняла решение о судьбе задержанного украинского консула в Санкт-Петербурге

Украинцу дали несколько суток на сборы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей