Подозреваемые хотели завладеть имуществом Батьки

Накануне ФСБ России сообщила, что предотвратила попытку убийства главы РБ Александра Лукашенко и его детей, а также военного переворота в стране. В воскресенье, 18 апреля, спецслужба раскрыла некоторые подробности этой "операции".

В эфире телеканала "Россия 1" показали кадры оперативной съемки правоохранителей. Подозреваемые в попытке устроить госпереворот в РБ собирались разграбить и завладеть имуществом Лукашенко. В сюжете "Вестей недели" рассказали: генералов, которых заподозрили в попытке убить Батьку, заговорщики позвали в ресторан в центре Москвы. Задержанные юрист Юрий Зенкович и политолог Александр Федута сразу провозгласили своей целью смерть Лукашенко.

"Задача номер 1 – устранить самого главного. Задача номер 2 – блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН",

– говорил на встрече Зенкович. Третьей же задачей стояла цель занять несколько важных объектов в Минске, в том числе телевидение, чтобы злоумышленники могли зачитать свое обращение к народу. Также недовольные хотели заблокировать столицу, чтобы к ней нельзя было подтянуть армию.

В сюжете было также сказано, что у задержанных был список белорусских чиновников, которых планировалось убить или отправить в концлагерь. Среди тех, чью судьбу предопределили, были сотрудники МВД, ГБ, члены Палаты представителей, а также и.о премьера. Личные данные этих людей выдали заговорщикам хакеры, взломавшие соответствующие сервера госструктур. Злоумышленники не исключали возможности привлечь националистов из Украины, а также уже готовых партизан с оружием, которые должны были отвлекать внимание "сведущих", а заодно планировалось заблокировать энергосистему Белоруссии.

Подозреваемые собирались решать, как менять власть в стране уже после убийства Лукашенко. Они полагали, что им потребуется пять лет на то, чтобы изменить государственную систему Белоруссии, выращивая демократию по примеру Польши. Планировалось создать Белорусский госсовет. Зенкович хотел в случае успеха курировать Минюст, суды, разрабатывать новую конституцию. Федута собирался заняться политической реформой, курировать ЦИК, прессу и т.д.

Одна из главных белорусских оппозиционерок Светлана Тихановская также прокомментировала ситуацию.

Комментарий кухарки передала ее пресс-служба, пишет "РИА Новости". В сообщении сказано, что в этой информации оппозиция увидела признаки провокации спецслужб двух стран, "куда втянули" население обеих государств. Тихановская призвала воздержаться от скоропалительных выводов, которые могут навредить Белоруссии.

О попытке убийства Лукашенко, а также госпереворота в Белоруссии стало известно 17 апреля.