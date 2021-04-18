Экс-глава Эстонии требует лишить россиян поездок в Европу

Экс-глава Эстонии требует лишить россиян поездок в Европу
Фото: www.pixabay.com
Политик считает, что жители России несут угрозу для безопасности Европы

Градус антироссийской истерии в западных государствах не планирует снижаться. 18 апреля со скандальным заявлением выступил бывший эстонский лидер Тоомас Хендрик Ильвес. По мнению некогда занимавшего самый высокий пост в Эстонии политика, поголовно всем россиянам необходимо запретить въезд в страны Евросоюза.

По мнению Ильвеса, за действия властей РФ, вызывающие у европейцев недовольство, должны расплачиваться простые жители России. Представитель развитого демократического сообщества считает, что в политических разборках щадить мирное население "противника" нет необходимости.

На своей странице в "Твиттер" эстонец призвал приостановить любые поездки из РФ в страны еврообъединения и заморозить все действующие визы. Именно так можно обезопасить Европу от воздействия "коварных" русских, каждый из которых представляет потенциальную опасность для европейцев, убежден политик.

Сердобольный эстонец отметил, что пускать россиян в Европу можно только "в экстренных случаях в семье".

Ильвес также поспешил навесить ярлык на наше государство, заявив, что Россия достойна звания "страны-изгоя". По его мнению, наша Родина занимается исключительно тем, что сбивает гражданские лайнеры, травит и ликвидируют людей на европейской территории, а также осуществляет вторжение в другие государства.

К слову, некоторым простым эстонцам надоело существовать в рамках лебезящего перед США Евросоюза. Недавно активисты начали сбор подписей за выход Эстонии из еврообъединения.

Ольга ФЕДОРОВА

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