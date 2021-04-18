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Градус антироссийской истерии в
западных государствах не планирует снижаться. 18 апреля со скандальным
заявлением выступил бывший эстонский лидер Тоомас Хендрик Ильвес. По мнению
некогда занимавшего самый высокий пост в Эстонии политика, поголовно всем
россиянам необходимо запретить въезд в страны Евросоюза.
По мнению Ильвеса, за действия властей РФ, вызывающие у европейцев недовольство, должны расплачиваться простые жители России. Представитель развитого демократического сообщества считает, что в политических разборках щадить мирное население "противника" нет необходимости.
На своей странице в "Твиттер" эстонец призвал приостановить любые поездки из РФ в страны еврообъединения и заморозить все действующие визы. Именно так можно обезопасить Европу от воздействия "коварных" русских, каждый из которых представляет потенциальную опасность для европейцев, убежден политик.
Сердобольный эстонец отметил, что пускать россиян в Европу можно только "в экстренных случаях в семье".
Ильвес также поспешил навесить ярлык на наше государство, заявив, что Россия достойна звания "страны-изгоя". По его мнению, наша Родина занимается исключительно тем, что сбивает гражданские лайнеры, травит и ликвидируют людей на европейской территории, а также осуществляет вторжение в другие государства.
К слову, некоторым простым эстонцам надоело существовать в рамках лебезящего перед США Евросоюза. Недавно активисты начали сбор подписей за выход Эстонии из еврообъединения.
В России не считают королевство серьезным противником