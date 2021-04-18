Вокруг газопровода сложилась непростая ситуация

Ситуация вокруг "Северного потока – 2" до сих пор остается напряженной, несмотря на заверения России в том, что газопровод будет достроен. При этом специалисты строят догадки о том, что произойдет, если Германия откажется под давлением США от проекта.

Писатель Владимир Видеманн поделился с "Украиной.ру" своей точкой зрения. Эксперт уверен, в случае срыва "Северного потока – 2" по Германии будет нанесен серьезный удар как по "правовому государству". Ведь обязательства Берлина, касающиеся проекта, нельзя просто взять и отменить – инвесторы получили государственные гарантии.

По мнению эксперта, сейчас сложилась драматичная ситуация. Уход Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ уже этой осенью может открыть ящик Пандоры – найдутся те политики, которые ищут альтернативные проекты, чтобы укрепить трансатлантическую солидарность любым путем.

В сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг. О своем решении уйти на пенсию Меркель заявляла еще в 2020 году. Она является сторонницей мнения, что "Северный поток – 2" должен быть достроен, несмотря ни на что. Однако не все политики Германии солидарны со своим лидером. Немецкое правительство уже расколото из-за скандала с газопроводом.

Некоторые немцы, а также США, Польша, Украина, боящаяся потерять свой транзит, и ряд других стран Европы считают проект политическим. В России не раз опровергали данное обвинение. При этом Вашингтон продолжает свои попытки в устранении газопровода, в то время как строительство "Северного потока – 2" не дает покоя военным третьих стран.