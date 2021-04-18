Волонтерам придется помогать армии Незалежной

Если в Донбассе разразятся со всей мощи военные действия, Киеву придется несладко. Внештатный советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил, что его страна окажется в еще более худшем положении, чем в 2014 году.

Эксперт отметил, что фронт наглядно показывает, что украинские власти не уделяют должного внимания военной реформе, поэтому некоторые моменты из истории могут повториться.

Бутусов в разговоре с "Апострофом" отметил, что в Незалежной много проблем, в том числе, например, в экономической сфере. Волонтерам придется собирать средства на нужды армии, уверен он.

Как заявил Бутусов, государство не занимается программами массовых закупок беспилотников, чтобы оснастить ими пехоту.

По его словам, украинские военные нуждаются в тепловизорах, внедорожниках и других необходимых вещах, но правительство не закупает их в достаточном количестве. К тому же, теперь на Украине не хватает боеприпасов.

В последние месяцы в Донбассе обострилась ситуация. На Уркаине то и дело заявляют о скорой войне на юго-востоке страны, обвиняя при этом в подготовке к конфликту Россию. Москва не раз говорила о том, что не является участником конфликта на Донбассе, а все перемещения наших военных – дело армии. Более того, Россия никому не угрожает.