Граждане Чехии должны будут покинуть Россию до конца 19 апреля

17 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, которых обвинила в работе на спецслужбы РФ. Москва жестко отреагировала на выпад Праги.

Как сообщили в МИД РФ, наша страна объявила 20 дипломатов Чехии персонами нон грата, передает РИА "Новости". Ранее в ведомстве указали на то, что в решении Праги можно увидеть американский след, а обвинения чехов – надуманные и голословные.

Накануне в Праге заявили о причастности российских спецслужб к взрыву на складе в Врбетице в 2014 году.