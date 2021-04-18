Москва объявила 20 чешских дипломатов персонами нон грата

Граждане Чехии должны будут покинуть Россию до конца 19 апреля

17 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, которых обвинила в работе на спецслужбы РФ. Москва жестко отреагировала на выпад Праги.

Как сообщили в МИД РФ, наша страна объявила 20 дипломатов Чехии персонами нон грата, передает РИА "Новости". Ранее в ведомстве указали на то, что в решении Праги можно увидеть американский след, а обвинения чехов – надуманные и голословные. 

Накануне в Праге заявили о причастности российских спецслужб к взрыву на складе в Врбетице в 2014 году.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Чёрный Ворон
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Прощайте чехи, с лакеями дядюшки Сэма нам не по пути!!!
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госдеп поцелован,точняк прямо в дупу,вписались 4у!!!!ки,и наверное"сглупу"!!!!! смотрю часто на этикетки в магазинах,раньше не покупал польских товаров,теперь и эти 4у!!!ки попали !!!
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