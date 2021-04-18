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17 апреля Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, которых обвинила в работе на спецслужбы РФ. Москва жестко отреагировала на выпад Праги.
Как сообщили в МИД РФ, наша страна объявила 20 дипломатов Чехии персонами нон грата, передает РИА "Новости". Ранее в ведомстве указали на то, что в решении Праги можно увидеть американский след, а обвинения чехов – надуманные и голословные.
Накануне в Праге заявили о причастности российских спецслужб к взрыву на складе в Врбетице в 2014 году.
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