МВД Чехии обвинило Россию в заговоре против бизнесмена из Болгарии

МВД Чехии обвинило Россию в заговоре против бизнесмена из Болгарии
Фото: Libor Sojka/CTK/www.globallookpress.com
В органах заявили, что имеют достаточно оснований для доказательств "причастности" Кремля

МВД Чехии рассматривает в качестве основной версию, в соответствии с которой спецслужбы РФ случайным образом осуществили взрыв боеприпасов в стране семь лет назад. Такое заявление сделал глава ведомства Ян Гамачек.

Напомним, ранее Прага выступила с обвинениями в адрес Руслана Боширова и Александра Петрова, назвав их причастными ко взрыву оружейного склада, который произошел на юго-востоке исторического района Моравия в 2014 году. Так, местные СМИ заявили, что двое россиян просили допуск на склад, куда попали в середине октября. По мнению спецслужб республики, речь идет о сотрудниках российской разведки.

СМИ считает, что именно двое россиян разместили на складе взрывное устройство. Доказательства об их причастности не приводятся.

Позднее в радио Чехии заявили, что, по словам Гамачека, внешняя разведка России намеревалась устроить взрыв после доставки военных припасов на территорию Болгарии. По предположению местного МВД, получателем груза являлся бизнесмен Эмилиан Гебрев, который выжил после попытки отравления, произошедшего в 2015 года. Болгарский суд обвинил в итоге в инциденте трех россиян, пишет "Интерфакс".

В чешском МВД также объявили, что располагают объемными данными для доказательств причастности ГРУ ко взрыву семилетней давности. Местные источники же утверждают, что оружейный склад находился во владении Гебрева, который продавал оружие с припасами украинским властям.

Напомним, на прошлой неделе Прага объявила о высылке 18 представителей российской дипмиссии. Местные власти обвинили последних в работе на спецслужбы РФ под прикрытием дипломатии.

Егор МАЛКОВ

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Гость из Праги
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Фактов нет но это Россия.Совсем умом тронулись.На натовский режимный обьект 2 гражданских проносят взрывчатку.У вас там что мозги засохли.Думать не пробовали прежде чем такое рассказывать.7 лет молчали и вот арбуз выкатили хозяин заставил не иначе.ДЕБИЛЫ
Гость199362
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"Д...б...л...ы, б...ять" - LaBpof
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