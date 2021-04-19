Премьер-министр намерен воспользоваться речью королевы, чтобы объявить о своем решении

Великобритания планирует одобрить новый закон. А все для того, чтобы еще сильнее бороться с "враждебными" Россией и Китаем. Об этом стало известно журналистам.

Как пишет британская The Times, закон гласит – все граждане, которые приезжают на работу в Великобританию от имени других стран, обязаны будут регистрировать свое нахождение на территории Соединенного Королевства.

11 мая Елизавета II должна появиться перед народом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет с помощью королевы объявить о новом законе. Политик очень хочет протолкнуть документ в правительстве, так как его тревожат РФ и КНР.

Авторы материала отмечают, что правоохранители получат куда больше власти в вопросе преследования и высылки шпионов чужих стран. Тех же людей, которые откажутся соблюдать закон, ждет уголовное преследование.

Похожие правила уже есть в США. В Штатах документ касается даже журналистов, консультантов и пиарщиков.

Собираются власти Британии изменить и закон о государственной тайне, чтобы наказывать иностранцев, пытающихся навредить национальным интересам Лондона из другой страны. Речь идет, например, о кибершпионаже. Сейчас британские правоохранители могут возбуждать дела по этому закону только против своих же граждан, живущих в другом государстве.

В последнее время в Великобритании нарастает антироссийская истерия. То появляются сообщения о том, что Лондон заставит Киев бороться с Москвой, то Британия заявляет о намерении дать военным шесть млрд. фунтов стерлингов для разработки нового оружия, чтобы противостоять РФ, то МИ6 ищет русских шпионов на базе подлодок в Шотландии.