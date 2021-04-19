В Британии придумали новый способ борьбы с "враждебными" Россией и Китаем

В Британии придумали новый способ борьбы с "враждебными" Россией и Китаем
Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Премьер-министр намерен воспользоваться речью королевы, чтобы объявить о своем решении

Великобритания планирует одобрить новый закон. А все для того, чтобы еще сильнее бороться с "враждебными" Россией и Китаем. Об этом стало известно журналистам. 

Как пишет британская The Times, закон гласит – все граждане, которые приезжают на работу в Великобританию от имени других стран, обязаны будут регистрировать свое нахождение на территории Соединенного Королевства. 

11 мая Елизавета II должна появиться перед народом. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет с помощью королевы объявить о новом законе. Политик очень хочет протолкнуть документ в правительстве, так как его тревожат РФ и КНР. 

Авторы материала отмечают, что правоохранители получат куда больше власти в вопросе преследования и высылки шпионов чужих стран. Тех же людей, которые откажутся соблюдать закон, ждет уголовное преследование. 

Похожие правила уже есть в США. В Штатах документ касается даже журналистов, консультантов и пиарщиков. 

Собираются власти Британии изменить и закон о государственной тайне, чтобы наказывать иностранцев, пытающихся навредить национальным интересам Лондона из другой страны. Речь идет, например, о кибершпионаже. Сейчас британские правоохранители могут возбуждать дела по этому закону только против своих же граждан, живущих в другом государстве. 

В последнее время в Великобритании нарастает антироссийская истерия. То появляются сообщения о том, что Лондон заставит Киев бороться с Москвой, то Британия заявляет о намерении дать военным шесть млрд. фунтов стерлингов для разработки нового оружия, чтобы противостоять РФ, то МИ6 ищет русских шпионов на базе подлодок в Шотландии. 

Полина ИВАНОВА

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