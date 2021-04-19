Пушков оценил планы Лондона отправить корабли в Черное море

Пушков оценил планы Лондона отправить корабли в Черное море
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сенатор отметил, что британцы высказались против инициативы властей

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал об отношении британцев к конфликту с Россией в Черном море. Им то не по душе, дал понять он.

Согласно опросу читателей Daily Mail, 73 % британцев не хотят, чтобы их страна участвовала в конфликте с РФ, за это высказались только 24% из пяти тысяч респондентов. Такими данными сенатор прокомментировал решение премьера Соединенного Королевства об отправке кораблей в помощь Украине.

По его словам, мощнейшая антироссийская пропаганда на них не действует. Жители Туманного Альбиона хорошо помнят об огромных человеческих и финансовых потерях во время прежних военных вмешательств.

Главе правительства Великобритании надо бы поберечь средства, которые придется истратить на отправку двух военных кораблей в Черное море. Их лучше отдать на закупку в России "Спутника V", чтобы вакцинировать от коронавируса "сотни тысяч жителей" страны, отметил Пушков в своем телеграм-канале. Тем более, что два судна никакой роли не сыграют. Это "дело бесполезное", цитирует сенатора "Свободная пресса".

На днях стало известно о воинственных планах Великобритании направить в акваторию Черного моря боевые корабли. Власти страны объяснили такое решение желанием поддержать Украину и союзников по Североатлантическому альянсу. В России высмеяли военную мощь британцев, заявив, что такое бряцание оружием никого не напугает.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе назначили собрание по поводу судоходства около Крыма. Причиной заседания глав МИД стран ЕС стали планы России по навигации у полуострова. 

Полина ДОРОЖКИНА

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