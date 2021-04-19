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Североатлантический альянс требует от Украины реформ, однако для Киева их проведение проблематично. Это позволяет НАТО отказываться от обязательств в отношении украинских властей, заявил политолог Петр Олещук.
Так, эксперт напомнил, что в 2008 году НАТО фактически отказало Незалежной в членстве, заявив о том, что изначально Киеву необходимо "реформироваться". Лишь после этого альянс готов "посмотреть". Тем не менее, полагает Олещук, атлантический блок присоединил к себе необороноспособную Черногорию и Северную Македонию, а также Турцию, у которой, на его взгляд, во время вхождения были явные внутригосударственные проблемы.
Таким образом, полагает политолог, речь идет о принципиальном политическом решении, а не реформах. Более того, альянс де-факто опасается войны с Россией, из-за чего членство Украины останется лишь на уровне разговоров.
Однако, полагает эксперт, украинская администрация должна принять решение, так как "оттягивание" вопроса чревато войной, захватом Украины и "продолжением агрессии". Незалежная же не должна молчать, так как подобная позиция и позволяет Москве выступать со "сложными дипломатическими композициями".
Таким образом, пишет Олещук в своей статье, опубликованной "Главредом", Киев должен вступить в НАТО, чтобы войти в "определенную цивилизацию". В противном случае ситуация станет непредсказуемой.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты приветствуют усилия украинской стороны, нацеленные на членство в альянсе. Однако, подчеркнула пресс-секретарь, одним желанием Киева дело не ограничивается.
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