Затягивать не стоит: эксперт объяснил важность саммита с Путиным и Байденом

Затягивать не стоит: эксперт объяснил важность саммита с Путиным и Байденом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обе стороны должны сформулировать конкретную повестку, заявил пилитолог

Судьба саммита между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом зависит от того, к чему лидеры с самого начала будут стремиться на предстоящей встречи. Если речь идет об ознакомлении и возможности продемонстрировать жесткую политику США в отношении РФ со стороны Белого дома, то шанс на дискуссию в ближайшее время крайне маловероятен. Об этом заявил старший научный сотрудник МГИМО Максим Сучков.

Как считает спикер, Кремль же должен отойти от "санкционной перестрелки" для сохранения своей репутации. Если же Штаты с Россией стремятся к определенным целям по саммиту, то встреча является безотлагательной.

"Если обе стороны имеют конкретную повестку, возможно, военное обострение в одной соседней с РФ стране, то затягивать, возможно, не стоит", – полагает Сучков.

Возникшая напряженность в межгосударственном взаимодействии вовсе не ставит крест на саммите, заявил сотрудник Института исследований внешней политики США Максимилиан Хесс. Американский эксперт утверждает, что санкции со стороны Белого дома являются сигналом Москве о том, чтобы РФ пошла на договор и сменила свою тактику, пишет РБК.

Недавно немецкий политэксперт Александр Рар заявил, что намерения американской стороны шокировали лидеров Европейского союза: Брюссель, по словам политолога, явно не ожидал того, что Байден предпочтет разговор с президентом России диалогу с Меркель и Макроном. По мнению Рара, главы европейских государств находятся в недоумении из-за позиции лидера Соединенных Штатов.

Егор МАЛКОВ

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