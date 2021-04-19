Эстонский депутат проехался по экс-президенту за идею о запрете въезда в ЕС для россиян

Эстонский депутат проехался по экс-президенту за идею о запрете въезда в ЕС для россиян
Фото: Gunter Gollnick/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
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Парламентарий заявил, что Таллину всегда не везет с первыми лицами государства

Депутат парламента Эстонии, представитель Центристской партии Игорь Кравченко отреагировал на заявление бывшего главы государства Тоомаса Хендрика Ильвеса, который ранее высказался о необходимости запретить для жителей России въезд в европейские страны.

По словам народного избранника, Эстонии катастрофически не везет с погодой и президентами. Однако вторую проблему, считает народный избранник, всегда можно решить.

Как полагает Кравченко, в случае крайне необходимости эстонским властям стоит рассмотреть вопрос об упразднении президентства в стране – государственный бюджет сэкономит значительное количество встреч, а Таллину не придется краснеть после очередных ляпов во время официальных выступлений, интервью и твитов со сторон глав государства, сообщает телеканал "360".

Эстонии катастрофически не везёт с двумя вещами - погодой и президентами. Но если на первое мы повлиять никак не можем,...

Опубликовано Игорь Кравченко - Igor Kravtšenko Воскресенье, 18 апреля 2021 г.

"Носки сначала бы без дырок надел что ли, а потом бы уж Европу жизни поучал", – написал Кравченко на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Напомним, недавно Тоомас Хендрик Ильвес призвал эстонские власти запретить въезд для жителей России в страны ЕС. По мнению бывшего президента, именно простые россияне должны ответить перед Европой за недовольство Брюсселя Кремлем. Пощады для "противника" не предусматривается, заявил Ильвес.

Так, в своем "Твиттере" экс-глава государства призвал Таллин приостановить все поездки из России в европейские страны. Исключение могут составлять лишь "экстренные случаи в семье".

Ранее глава эстонского ЭЖД Кайдо Циммерманн заявил, что отказ России от транзита нефти через страну привел к потере рыночной конкурентоспособности Таллина.


Егор МАЛКОВ

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