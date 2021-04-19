Москва использует методы времен СССР, уверены на Западе

30 марта 2021 года итальянской полицией на автомобильной парковке в Риме были задержаны двое граждан: сотрудник аппарата военного атташе посольства России в Риме, а также его вероятный информатор, офицер военно-морских сил Италии. Сообщается, что гражданин Италии фотографировал секретные документы НАТО, а затем продавал их сотруднику российского посольства, используя в качестве носителя карту памяти своего смартфона. В момент задержания на карте памяти была обнаружена 181 фотография документов, многие из которых носят гриф "секретно". Также были обнаружены 5000 евро, которые, вероятно, предназначались для итальянского офицера. Итальянская La Repubblica назвала данный случай "самым серьезным инцидентом со времен холодной войны".

Немецкий медиахолдинг ARD сообщает, что нынешний случай из Италии проливает свет на шпионскую деятельность Российской Федерации в Европе и свидетельствует о том, что российские спецслужбы используют не только хакерские атаки, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации.

"Они по-прежнему делают ставку на тактику шпионажа времен холодной войны, причем в масштабе, который продолжает удивлять даже опытных сотрудников немецкой контрразведки".

Московские шпионы продолжают вербовать человеческие ресурсы, используя при этом их слабости, и в дальнейшем "ведут" этих людей в течение многих лет. Причем использование шпионов, которые в целевой стране занимаются сбором данных под вымышленным именем, подчас даже в течение десятилетий, практикуется и по сей день, точно также, как и знаменитый радиообмен с агентом.

Технология, при которой кодовые слова передавались посредством коротких волн, является пережитком холодной войны. С годами она претерпела изменения, однако радиосвязь по-прежнему остается эффективным и достаточно безопасным каналом связи. Где находится отправитель радиосигналов, можно определить достаточно точно. Однако кому предназначены закодированные сообщения, совершенно неясно, так как принять их на самом деле может каждый.

По сегодняшний день Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ совместно с федеральной полицией фиксируют радиосигналы из Москвы. В отличие от прошлых лет, сегодня таинственный голос в определенное время больше не зачитывает в эфире последовательность чисел, вместо этого сигналы поступают "пакетами" или "залпами", которые затем дешифруются с помощью специального кода.

В контрразведке Федерального ведомства по охране конституции убеждены в том, что в Германии по-прежнему присутствуют реципиенты этих радиокоманд. "Скорее всего, это шпионы еще предыдущих годов выпуска", – заявил опытный сотрудник секретной службы Германии.

