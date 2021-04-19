Судьба Лукашенко после разоблачения заговора будет решаться в Москве

Судьба Лукашенко после разоблачения заговора будет решаться в Москве
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
События в Белоруссии отразятся на отношениях России с западными партнерами

Заговор белорусской оппозиции и Запада против Александра Лукашенко будет иметь последствия для внешней политики России. Будущее лидера Белоруссии тоже будут обсуждать в Москве. К такому мнению склоняются эксперты.

Минску нечем ответить Вашингтону на его причастность к задуманному покушению на Лукашенко и госперевороту в Республике. А вот России придется учитывать этот момент в российско-американских отношениях. Так считает президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич

"Если причастность американцев (– к заговору - прим.ред.) действительно будет доказана, тогда Москве придется жестко на это реагировать",

приводит "Взгляд" мнение Межевича.

Собственно, реакция Москвы уже последовала. По словам Лукашенко, президент РФ Владимир Путин уже поднял вопрос о вмешательстве США в дела Беларуси в разговоре с главой Белого дома Джо Байденом.

Позже в МИД РФ связали скандал с высылкой российских дипломатов из Чехии с попыткой отвлечь внимание от событий в Белоруссии и переставить акценты в информационном пространстве на более интересные для европейцев события.

На этом фоне назначенные на 22 апреля переговоры Лукашенко с Путиным могут носить судьбоносный характер, полагает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

"Скорее всего, в ходе разговора с Путиным речь пойдет о политическом будущем Лукашенко и гарантиях безопасности в случае его ухода",

– предположил он.

В минувшие выходные стало известно, что спецслужбы РФ и РБ предотвратили  попытку убийства Александра Лукашенко и его детей, а также военного переворота в республике.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость 1945
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Отстреливать скотов, как бешеных собак. Сколько же можно терпеть этих "змагаров", они же хотят ввергнуть многострадальный народ Белоруссии в кровопролитие, жаждут крови и денег Лукашенки. Пшеки, украинские бандеровцы и америкосы их натравляют на белорусов, и дело здесь, не в Лукашенко, они хотят блицкрига, они хотят повторения дня воли 25 апреля 1944 года, казнить их принародно на площади Свободы, где националисты давали присягу, на верность Гитлеру.
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