Личные данные сторонников Навального "слили" в Сеть

Штаб блогера ввел в заблуждение участников акции, пытаясь снизить уровень проблемы

В "слитой" базе сторонников Алексея Навального хранилась информация с персональными данными. Это стало известно после того, как участникам акции в поддержку блогера стали приходить письма от неизвестных.

Ранее выяснилось, что в Сеть попала база участников мероприятий в поддержку Навального. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, выполняет в РФ функции иностранного агента) Иван Жданов признал утечку, но успокоил пользователей, заявив, что в базе после регистрации на сайте сохранялись исключительно адреса электронной почты участников, "без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных".

Как оказалось, это не так. В частности, сотрудник "Дождя" получил письмо, в котором говорится об обмане Жданова, а в качестве доказательства приведены реальные ФИО журналиста, дата рождения, адрес регистрации. То есть соратники Навального собирали эту информацию, а сейчас конфиденциальные данные попали в руки неизвестных.

По словам соратника Навального Леонида Волкова, базу "слил" бывший работник ФБК. Волков извинился перед пострадавшими, но не объяснил, зачем организация собирала личные данные участников акций.