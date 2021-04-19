В Киеве захотели сделать из Москвы "болото"

В Киеве захотели сделать из Москвы "болото"
Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лидер радикалов пообещал забить "гвоздь в гроб империи"

Российская армия готовится к вторжению на территорию Украины, однако дата остается неизвестной. Не исключено, что наступление начнется через несколько месяцев, заявил бывший глава террористической организации "Правый сектор"* (запрещена в РФ – прим. ред.) Дмитрий Ярош в интервью украинскому изданию "Обозреватель".

По словам националиста, Минобороны занимается переброской наемных отрядов из Ростовской области, Краснодарского края и Северного Кавказа в ЛДНР, в задачу которых входят провокации ВСУ.

Правда, сокрушается украинец, помешать коварным замыслам Кремля украинские власти не в силах, поэтому о "штурме" для украинской армии не стоит даже задумываться.

"Хотя хорошо было бы сделать там болото, как и было задумано природой в свое время", – заявил Ярош в интервью "Обозревателю".

В целом же, убежден депутат Верховной рады, подобный вариант вполне возможен. Наступление на территорию Украины станет "гвоздем в гроб Российской империи" – на стороне Незалежной сам Господь Бог, а победа для Киева гарантирована в любом случае. Вопрос лишь заключается в числе возможных жертв.

"Украина будет. И все будет – Украина!" – громогласно объявил националист.

Ранее советник главы Минобороны Незалежной Юрий Бутусов заявил, что для Украины последствия развертывания российской армии в Донбассе чреваты весьма печальными последствиями. Государство испытывает проблемы не только в реформировании армии, но и экономике. Бутусов убежден, что ВСУ в таком случае будет заниматься сбором денежных средств на свои нужды с помощью волонтеров.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Дворник Тихон
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Был некто шикльгрубер, в последствии гитлер, он, помнится что -то подобное хотел. Этой банделрожине с рваной задницей неплохо было бы вспомнить, что с тало с ним, германией и берлином! Да всей хохляндии вспомнить неплохо было бы!
гость
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Очко своё порватое зашей, яропетушара. Закудахтал гомосек. Забыл как в Дебальцево тебя кочергой пороли, можем повторить, сладкий ты наш.
Одесса-мама
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<цензура>-<цензура> ! Лучше бы на пампесы для своей ВСУ (Все Скаклы Ускакали) собирали.
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