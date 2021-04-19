В Кремле раскрыли новые подробности разговора Путина и Байдена

В Кремле раскрыли новые подробности разговора Путина и Байдена
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Во время беседы президенты России и США обсуждали новость последних дней

Появились новые детали разговора по телефону Владимира Путина и Джо Байдена. Подробности беседы двух лидеров раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Во время переговоров президенты России и США обсудили новость последних дней. Они на самом деле, как и сообщалось в СМИ, затрагивали подготовку госпереворота в Белоруссии, подтвердил пресс-секретарь главы РФ, пишет РИА "Новости".

Никакой конкретики при этом он не привел. Зато прокомментировал  новость о подготовке покушения на Александра Лукашенко. Разрушительные для Республики планы на самом деле обсуждались, сказал Песков, передает РИА "Новости", что говорит об опасности ситуации. 

Об Алексее Навальном Путин и Байден не говорили. 

Накануне в России назвали возможную причину срыва встречи Владимира Путина с Джо Байденом. Если США будут продолжать усиливать напряжение в отношениях с нашей страной, саммит президентов не состоится. 

Два дня назад  в Москве задержали группу людей, которые, по данным белорусской разведки, планировали покушение на Александра Лукашенко и его детей, а также смену действующей власти в стране. Заговорщики действовали по указке польских и американских спецслужб, сообщил сам президент Белоруссии.

Полина ДОРОЖКИНА

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