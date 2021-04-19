Официальный представитель сообщила, что местные власти плодят "мифы и фейки", чтобы отвлечь население от внутренней ситуации

Обвинения чешских властей в адрес Кремля, последовавшие спустя несколько лет после взрыва на складе с боеприпасами в Врбетице, в действительности "состряпаны на скорую руку". Последствия же могут полностью разрушить российско-чешские отношения, заявила сегодня, 19 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Госслужащая указала, что ситуация по-настоящему абсурдна для современного мира, в котором существует безграничное количество способов проверить и оперативно оценить всю информацию. Однако, с сожалением отметила Захарова, не все очевидное сегодня является доказательством.

По словам представителя МИД, за действиями чешской администрации стоят Соединенные Штаты, задающие тональность "всему мейнстриму" Запада.

При этом МИД прекрасно понимает, что обвинения в адрес Москвы едва ли связаны с выбором местного населения. Речь идет о политических интересах, которые обслуживаются по заказу из Белого дома.

Захарова также объявила, что министерство считает все обвинения в адрес России сфабрикованными. В ведомстве напомнили, что Лондон также считает Петрова и Боширова причастными к инциденту с бывшим офицером российских спецслужб Сергеем Скрипалем. Сами же россияне заявляли, что осматривали Солсбери в качестве туристов, чтобы увидеть шпиль.

Прага же не отличилась оригинальностью, пустив в ход "любимую пару".

"Видимо, это беспроигрышный козырь. В ход идут любые мифы и фейки, лишь бы отвлечь от внутренней ситуации", – заявила Захарова, выступая на телеканале "Россия 1".

Замглавы правительства Чехии Карел Гавличек заявлял, что ответные действия РФ повлекут за собой последствия: Прага может лишить "Росатом" тендера на строительство энергоблока местной АЭС.