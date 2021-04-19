Украина придумала для Евросоюза план по сдерживанию России

Украина придумала для Евросоюза план по сдерживанию России
Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Власти Незалежной продолжают навязывать Старому свету мысль об "опасном курсе на обострение" со стороны Москвы

Киевский режим снабдил партнеров из коллективного Брюсселя подробным планом сдерживания России. Новый прожект борьбы с Москвой передал главам МИД стран Евросоюза министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который в понедельник, 19 апреля, принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по внешнеполитическим делам.

Главным элементом противостояния с Россией станет новый пакет рестрикций. Пан Кулеба в своем "Твиттере" отметил,  что доложил европейским коллегам "об опасном курсе РФ на обострение".

"Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", – заявил глава украинского дипведомства.

Ранее Москва в ответ на высылку из Праги 18 российских дипломатов "отправила" домой 20 сотрудников посольства Чехии в РФ. В результате работа чешской дипмиссии оказалась полностью парализована. На это сегодня пожаловался первый вице-премьер и глава МИД Республики Ян Гамачек, заметивший, что в посольстве всего работали около 30 человек.

По его словам, сейчас в миссии функционирует только консульский отдел, а политический и экономический закрыты, передают РИА "Новости".

"Это большой удар для посольства", – констатировал Гамачек.

Шеф чешской дипломатии подчеркнул, что в посольство в Москве будут переведены сотрудники из генконсульств из других городов России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость209675
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Ватные горлопаны, я понимаю, что вы книг никаких не читаете, максимум, "Дом-2" смотрите, но я просто хотел бы напомнить, что термин"сдерживание" - это из арсенала прошлой "холодной войны", которая закончилась для Совдепии очень печально. Если сегодня в отношении вашего генсека Путина снова объявляют "стратегию сдерживания" - ничего хорошего это тоже не сулит
гость
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Как аукнется так и откликнется. Кто с мечом придет тот с рельсой в жо#е уползет. РЖД рулит!!!
Ястреб
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Правильно Россия сделала
%рен90%0лен
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опять блин отморозят уши,не люди куевские хрюши !!! нагадить под дверь все предложения и действия укроевро дипломатии !!
Гость205127
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Американские прихвостни, нет ни грамма гордости, продажные шкуры!!!
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