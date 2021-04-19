Власти Незалежной продолжают навязывать Старому свету мысль об "опасном курсе на обострение" со стороны Москвы

Киевский режим снабдил партнеров из коллективного Брюсселя подробным планом сдерживания России. Новый прожект борьбы с Москвой передал главам МИД стран Евросоюза министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который в понедельник, 19 апреля, принял участие в онлайн-заседании Совета ЕС по внешнеполитическим делам.

Главным элементом противостояния с Россией станет новый пакет рестрикций. Пан Кулеба в своем "Твиттере" отметил, что доложил европейским коллегам "об опасном курсе РФ на обострение".

"Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", – заявил глава украинского дипведомства.

Ранее Москва в ответ на высылку из Праги 18 российских дипломатов "отправила" домой 20 сотрудников посольства Чехии в РФ. В результате работа чешской дипмиссии оказалась полностью парализована. На это сегодня пожаловался первый вице-премьер и глава МИД Республики Ян Гамачек, заметивший, что в посольстве всего работали около 30 человек.

По его словам, сейчас в миссии функционирует только консульский отдел, а политический и экономический закрыты, передают РИА "Новости".

"Это большой удар для посольства", – констатировал Гамачек.

Шеф чешской дипломатии подчеркнул, что в посольство в Москве будут переведены сотрудники из генконсульств из других городов России.

