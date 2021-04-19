Москве нужно держать ухо востро

Американский лидер Джо Байден дал понять нашей стране, что у американцев в загашнике есть дополнительные козыри, которые они могут задействовать в вопросе продавливания России. Таким образом слова хозяина Белого дома расшифровал сенатор Алексей Пушков.



Член Совфеда напомнил, что в речи от 15 апреля, которую американский главнокомандующий посвятил нашей стране, было указано, что Вашингтон разработал более жесткие санкционные шаги в отношении России, однако пока пустил в оборот только мягкий вариант.

По мнению Пушкова, за этими словами стоит неприкрытая угроза. Мол, от итогов встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом зависит, как Вашингтон поведет себя в отношении Москвы.

"На саммит Байден собирается ехать, держа за спиной большой дубинку", – поделился своими размышлениями сенатор в личном телеграм-канале.

Пушков указал, что американская сторона мечтает прогнуть Россию. Именно этой цели должен послужить саммит лидеров двух крупных держав. Если же Москва, условно говоря, взбрыкнет на встрече, американцы готовы нанести новый санкционный удар по нашей стране.

Таким образом, не стоит обольщаться по поводу желания хозяина Овального кабинета лично побеседовать с нашим главнокомандующим. Америка выбрала стратегию максимального давления на Россию и вряд ли в ближайшее время отойдет от этого плана.

К слову, недавно сенатор Алексей Пушков высказался по поводу возможной причины срыва встречи двух президентов. Член Совфеда подчеркнул, что, если американцы будут провоцировать наращивание конфликтности между двумя государствами, саммит может не состояться.