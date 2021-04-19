Байден поедет на встречу с Путиным с "дубинкой за спиной" - Пушков

Байден поедет на встречу с Путиным с "дубинкой за спиной" - Пушков
Джо Байден. Фото: Andrew Harrer - Pool Via Cnp /Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Москве нужно держать ухо востро

Американский лидер Джо Байден дал понять нашей стране, что у американцев в загашнике есть дополнительные козыри, которые они могут задействовать в вопросе продавливания России. Таким образом слова хозяина Белого дома расшифровал сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда напомнил, что в речи от 15 апреля, которую американский главнокомандующий посвятил нашей стране, было указано, что Вашингтон разработал более жесткие санкционные шаги в отношении России, однако пока пустил в оборот только мягкий вариант.

По мнению Пушкова, за этими словами стоит неприкрытая угроза. Мол, от итогов встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом зависит, как Вашингтон поведет себя в отношении Москвы.

"На саммит Байден собирается ехать, держа за спиной большой дубинку", – поделился своими размышлениями сенатор в личном телеграм-канале.

Пушков указал, что американская сторона мечтает прогнуть Россию. Именно этой цели должен послужить саммит лидеров двух крупных держав. Если же Москва, условно говоря, взбрыкнет на встрече, американцы готовы нанести новый санкционный удар по нашей стране.

Таким образом, не стоит обольщаться по поводу желания хозяина Овального кабинета лично побеседовать с нашим главнокомандующим. Америка выбрала стратегию максимального давления на Россию и вряд ли в ближайшее время отойдет от этого плана.

К слову, недавно сенатор Алексей Пушков высказался по поводу возможной причины срыва встречи двух президентов. Член Совфеда подчеркнул, что, если американцы будут провоцировать наращивание конфликтности между двумя государствами, саммит может не состояться.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

гость
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Обратно поедет дубинка у него в прямой кишке будет как стимулятор дальнейшего сотрудничества.
Гость209680
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Жириновского послать бы надо- может в морду Байдену дал или обложил матом.
Гость209675
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Гость204128
Вот к чему приводит многолетнее жевание дипломатических соплей. Страну возят мордой по столу. И дальше будут возить. Пока не вылетит пиндосский посол пинком под сраный зад вместо "пожелания проведения консультаций по вашему желанию с вашим руководством, господин посол, когда у вас на это будет время и ваше желание, господин посол".
Вперед и с песней! Разница между США и СССРФ в том, что Штаты могут, как вы элегантно выразились, повозить Путина мордой по столу гораздо болезннее, чем ВВП в состоянии ответить. И спросить можно: все эти бесконечные инфляционные скачки рубля от американских санкций, постоянно ухудшающееся социально-экономическое положение вас совсем не затрагивает?
%рен90%0лен
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нагнём увы впервые госдепа стукачей,чтобы не спали сутки,и парочку ночей !!! не понимаю о чём говорить с ря60й гн%90й !!
Гость204128
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Вот к чему приводит многолетнее жевание дипломатических соплей. Страну возят мордой по столу. И дальше будут возить. Пока не вылетит пиндосский посол пинком под сраный зад вместо "пожелания проведения консультаций по вашему желанию с вашим руководством, господин посол, когда у вас на это будет время и ваше желание, господин посол".
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