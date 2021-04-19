В Европе увидели шанс защитить Украину с помощью "Северного потока-2"

В Европе увидели шанс защитить Украину с помощью "Северного потока-2"
Фото: Jens Bгttner /ZB/ www.globallookpress.com
Эксплуатацию газопровода предложили связать с отношением Киева к Москве

Россия должна получить "недвусмысленное послание" по поводу последствий ее действий против Украины. Об этом заявил руководитель фракции Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер.

По его мнению, маневры вооруженных сил РФ у границы с Украиной не только обостряют ситуацию между Москвой и Киевом, но и представляют опасность для Евросоюза. Поскольку Кремль может сымитировать угрозу и устроить "демонстрацию силы", допустил евродепутат.

В связи с этим он предложил европейцам дать единый однозначный сигнал российскому руководству о том, что его действия по эскалации конфликта на Украине недопустимы.

Стать Москве более "понимающей" может помочь "Северный поток-2". Вебер не скрывает своего негативного отношения к проекту, полагая, что газопровод увеличивает зависимость ЕС от РФ и, соответственно, не отвечает европейским интересам. Но предлагает способ, как использовать трубу во благо ЕС и его партнеров.

В частности, Вебер считает необходимым увязать поставки газа по "Северному потоку-2" с "поведением Москвы", передает DW. В этом случае развитие конфликта на востоке Украины вызовет непременные последствия для газового проекта, подчеркнул европарламентарий

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отнес строительство "Северного потока-2" к вопросам войны, а не бизнеса. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Андрей
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Предлагаю Европе учиться топить свои котлы пердячим паром. РФ просто однажды надоесть все и перестанет вам энергоресурсы поставлять совсем, по всем потокам, и будете выпрашивать в США втридорога.
Гость209675
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Манфред Вебер - хохол!
гость
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€6ланы тупорылые, будете у бандеры из очка газ высасывать всей гейропой хором. Тупе$дни.
%рен90%0лен
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придётся сжиженый им брать,платить за перевозки,ла%ров тихонько снова скажет,тупые-недо%оски !!!
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